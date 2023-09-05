Организаторы фестиваля Burning Man сняли запрет на выезд гостей

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Организаторы фестиваля музыки и искусств Burning Man («Горящий человек») в пустыне штата Невада в США официально сняли запрет на выезд гостей, которые были заблокированы на мероприятии из-за непроходимых дорог, образовавшихся после обильных дождей, передает РИА Новости.
На сайте фестиваля сообщается, что операции по разрешению выезда из Блэк-Рок-Сити начались. Однако организаторы предупреждают, что несмотря на улучшение дорожных условий, все еще могут возникать проблемы с передвижением на отдельных участках импровизированного города, созданного в пустыне для проведения фестиваля.
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Артем Кузьмин