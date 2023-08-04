Организаторы выставки «Россия» предложили составить это слово из букв разных эпох

Фото: пресс-служба выставки
Организаторы Международной выставки-форума «Россия» предложили придать названию страны неповторимое звучание. Для этого нужно перейти на сайт выставки и составить свой вариант слова «Россия» из букв разных эпох.
«Каждый видит образ своей родины по-своему, каждый наделяет это слово особым смыслом и ассоциирует с чем-то самобытным, родным и близким. В наших силах – придать России уникальное, неповторимое звучание», – говорится в сообщении пресс-службы выставки.Там пообещали опубликовать самые популярные сочетания на сайте.
Читайте также:
Подмосковье представит на выставке «Россия» знаковые места и достижения
Выставку фламандской живописи в «Новом Иерусалиме» посетили более 100 тыс человек
В Подмосковье пройдет бесплатная выставка керамических изделий
Лора Луганская