Орнитолог Храбрый: Опасность городских птиц сильно преувеличена

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«Чтобы заразиться, человеку надо либо спать с птицей в одной кровати, либо специально лезть в птичий помет, вдыхать пух, а потом, не помыв руки, есть ими еду. Если птица больна, то она быстро умирает, не причинив людям вреда. Даже когда изучали птиц на волне птичьего гриппа, заболевших был совсем небольшой процент», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Храбрый.
Также он рекомендовал не подкармливать птиц хлебом.
До этого Общественное движение «Центральный район за комфортную среду обитания» обратилось в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга с просьбой отрегулировать кормление диких птиц в городе.
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