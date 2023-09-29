Осень – пора экскурсий в клубах «Активное долголетие»

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
«Осенью большим спросом среди старшего поколени пользуются экскурсии. Всего разработано 87 экскурсионных маршрутов, которые посетят порядка 8 тысяч жителей Подмосковья старшего поколения. Их ждут экскурсии в Храм Вооруженных Сил РФ, Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Федоскино, Коломенский Кремль и многое другое», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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