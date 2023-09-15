Осень приготовила сюрпризы: нумерологический прогноз для россиян

В сентябре прошлого года команда специалистов из Московской области приступила к восстановительно-ремонтным работам одной из школ города на проспекте Маршала Жукова в Мариуполе.

Ускоренными темпами идёт восстановление разрушенной после ожесточённых боёв социальной инфраструктуры города Мариуполь. Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На сегодняшний день уже обновлена кровля, выполнены фасадные работы, установлены новые теплые окна, завершен комплекс работ по восстановлению конструктива. Внутри здания заменены системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.

На данный момент специалисты ведут работы по устройству слаботочных систем, монтажу осветительных приборов, системы вентиляции и благоустройству прилегающей территории.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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