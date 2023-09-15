Осень приготовила сюрпризы: нумерологический прогноз для россиян

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Что изучает нумерология
Нумерология - это учение о связи духовного мира с числовыми знаками. Ученые не считают концепцию о числах наукой, ссылаясь на недостаточность доказательственной базы. Однако нумерологическим прогнозам верят, к ним прислушиваются, а специалистов в сфере изучения цифр и их влияния на человеческую судьбу становится все больше.
Прогноз нумерологов на сентябрь 2023
В этот месяц специалисты предсказывают ряд изменений, которые произойдут в жизни любого человека. Кто-то переедет на новое место жительства, а другого ждут новые знакомства, которые могут стать судьбоносными. Специалисты советуют не бояться перемен и смело идти им навстречу. Многие смогут в сентябре совершить значимые покупки. Это может быть недвижимость или личный транспорт. Сентябрь 2023 года станет удачным для тех, кто планирует покупку дома или его строительство. Важно в этот месяц избегать ссор с женским полом и подавлять в себе негативные эмоции.
Нумерологический прогноз на октябрь 2023
Следующий за сентябрем осенний месяц обещает быть легким и подходящим для налаживания отношений, встреч с друзьями, знакомств и поиском второй половинки. В октябре нумерологи советуют раскрывать свои природные таланты, заниматься творчеством и показывать себя на работе с лучшей стороны. В этом месяце нужно особенно быть внимательным к себе и прислушиваться к своим внутренним чувствам тем, кто находится в поисках предназначения и не может определиться с выбором профессии.
Нумерологический прогноз на ноябрь 2023
В отличии от двух предыдущих осенних месяцев, ноябрь обещает быть сложным практически для всех людей. Этот месяц будет тяжелым в эмоциональном плане и очень важно не давать волю эмоциям в неподходящий момент. В ноябре многих будут ждать испытания, к которым следует отнестись с холодным рассудком и принять правильное решение. Чтобы не угодить в ловушку трудностей, этот месяц нужно пройти с достоинством и не путать личную жизни и работу. В ноябре важно уделить внимание дому, семье, уюту. Для ремонта время не очень подходящее, зато сделать перестановку в жилище или обновить мебель – самое время.
Астрологический прогноз на осень 2023
Известный астролог Тамара Глоба поделилась астрологическим прогнозом на осень. Она рассказала, что в начале осени будут создаваться новые союзы и распадаться старые. Изменения, которые сулят звезды, затронут практически все сферы общественной жизни и отразятся на политике, военных вопросах, личных отношениях. В этот период будет много скандальных историй, которые привлекут внимание общественности. Кроме того, этой осенью могут произойти природные катаклизмы: пожары, оползни, катаклизмы.
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