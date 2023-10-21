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Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел на свободу. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Напомним, в августе прошлого года Воронцов был признан виновным в распространении порнографии, вымогательстве и публичном оскорблении представителя власти. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения. Основатель сообщества отбывал срок в исправительной колонии в Кировской области. Отмечается, что Воронцов н признал свою вину ни по одному из предъявленных пунктов обвинения.
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