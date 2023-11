Основатель портала Superjob.ru Захаров раскрыл, куда пропали вахтовики

ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге

Против поклонницы Zero People возбудили уголовное дело из-за драки

Участники группы Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге

Певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта в Ставрополе

Активисты требуют отменить все выступления Zero People из-за высказываний солиста

В петербургский клуб «Космонавт» сотрудники Росгвардии нагрянули после многочисленных жалоб активистов. Правоохранителям сообщили, что в заведении пройдет подпольный концерт группы Zero People. Купить билет на мероприятие было возможно только через закрытые телеграм-чаты. О месте и времени проведения концерта зрителям сообщали администраторы секретных групп в социальных сетях. Руководство клуба не анонсировало выступление коллектива.За несколько минут до начала выступления группы, на площадку пришли силовики. В первую очередь из клуба были выведены несовершеннолетние, остальных оставили для проверки документов. Телеграм-канал Shot опубликовал кадры с посетителями заведения, на которых видно, что люди лежат с руками за головой на полу клуба. После проверки документов фанаты коллектива были отпущены.В настоящее время Zero People проверяют на мошенничество. Группа продавала билеты на концерт по завышенным ценам. Поклонники предполагали, что по более дорогим билетам они смогут попасть в зал через отдельный вход, а места в зрительном зале будут комфортными, однако зрители оказались в общей очереди с остальными, и их рассадили далеко от сцены.Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против поклонницы группы Zero People, которая набросилась на сотрудника ОМОНа из-за срыва концерта коллектива. 50-летняя Наталья из Москвы вступила в конфликт с силовиками и заявляла, что за концерт она заплатила деньги. В какой-то момент женщина ударила по лицу одного из правоохранителей. Телеграм-канал Shot сообщает, что в настоящее время Наталья задержана. Ее намерены привлечь к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти.В телеграм-канале группы Zero People участники коллектива разместили видеозапись, на которой они обращаются к поклонникам и приносят извинения на срыв концерта. Музыканты выразили зрителям слова благодарности за то, что они пришли на мероприятие и заверили, что выступление группы состоится в другой день.Активисты, которые обратились к правоохранителям с просьбой отменить концерты группы «Зеро Пипл», оскорбились высказыванием солиста коллектива Александра Красовицкого. Музыкант прежде допускал ряд антироссийских высказываний и выступал против проведения СВО на территории Украины. В одном из интервью Красовицкий заявил, что ему стыдно за отношения между Украиной и Россией назвал последнюю «токсичной и абьюзерской» страной.В центре Москвы облили зелёнкой 15-летнего рэпера Baby Melo На фанатку Zero People возбудили уголовное дело за драку с ОМОН на концертеПугачёву заметили на вечеринке на Кипре