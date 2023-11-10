Основатель портала Superjob.ru Захаров раскрыл, куда пропали вахтовики

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
В России возник дефицит вахтовиков разных профессий. Особенно остро их стало не хватать в Башкортостане. Объем предлагаемых вахтовых вакансий там достигает 6% от общего числа предложений.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров объяснил, с чем может быть связан дефицит кадров.
Эксперт отмечает, что в живой экономике абсолютно всегда во всех сферах существует дефицит кадров. Сейчас он наблюдается в промышленности и в сфере услуг.
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«Многие из тех, кто ездил, например, строить газопроводы, осваивать новые земли, сейчас работают в зоне СВО по контракту. При этом, если стоит выбор между работой курьером и вахтой, многие выбирают работу курьера. Свободы сильно больше, зарплата несильно меньше, а работа легче», объясняет Алексей Захаров.
«В сферу услуг привлекается большое количество людей. В результате идёт отток из сферы промышленности. Это не очень хорошо для экономики. Мы, конечно, привыкли, и нам приятно, когда пицца приезжает за 15 минут. Но вряд ли мы с нашей производительностью труда в промышленности можем себе позволить такую сферу услуг».Читайте также:
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Мария Фирсова