Основатель Ralf Ringer находится под следствием по делу о налогах

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Основатель и гендиректор российской обувной компании «Ralf Ringer» Андрей Бережной подозревается в уклонении от уплаты налогов и находится под подпиской о невыезде. Об этом стало известно на заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», где сам Бережной рассказал о своем деле, сообщает РИА Новости.
Согласно данным следствия, в период с 2014 по 2016 годы Бережной предоставлял налоговым органам декларации с неверными данными о сделках АО «Ральф Рингер», что привело к уменьшению налоговых платежей на сумму свыше 45 млн рублей.
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