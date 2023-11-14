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Останки солдата ВОВ передали на родину в Казахстан

14 ноября 2023, 09:56
Фото: Александра Степанова

Фото: Александра Степанова

Останки солдата 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова были найдены и переданы в Казахстан. Об этом сообщили ТАСС в посольстве.
Торжественная церемония передачи останков красноармейца 144 стрелковой дивизии Красной Армии Силана Маметова прошла 13 ноября в посольстве Казахстана в России.

Останки неизвестного солдата были найдены в мае 2023 года поисковым отрядом «Эхо Войны» городского округа Руза Московской области. Благодаря наведенному при них «смертному медальону» поисковики смогли определить личность солдата.


Силан Маметов был призван на службу Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В электронной базе данных «Мемориал» установили, что красноармеец погиб 7 ноября 1941 года рядом с деревней Апальщино Московской области.

При поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и при содействии Министерства иностранных дел РФ останки погибшего солдата были переданы на родину. В Казахстане их перезахоронят с воинскими почестями.

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Психолог Смолярчук рассказала об опасности одиночества в некоторых случаях
14 ноября 2023, 10:01

Фото: IStock/simpson33

Более трети россиян живут в одиночестве, и каждому второму из них нравится самостоятельная жизнь, выяснили аналитики Rambler&Co. Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, когда одиночество может быть опасным.
По словам специалиста, самое опасное в одиноком образе жизни – отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации. Люди, живущие в одиночестве, могут не успеть обратиться к специалисту.
«Одиночество опасно с точки зрения скорой помощи. Если человек дома один и почувствовал какое-то недомогание, у него обострилось текущее заболевание или любой приступ, то в этом случае одинокий человек рискует погибнуть первым. Его не спасут, ему не окажут первую помощь», — сказала Ирина Смолярчук.
Психолог назвала тревожным одиночество среди пожилых людей. Как правило, люди «золотого» возраста уже не могут найти друзей и знакомых.
«Чаще всего это вдовцы, старики, которые не смогли построить отношения со своими детьми. Они живут одни не потому, что это их выбор, а потому что это их карма, судьба, потому что в зрелом возрасте очень трудно завести знакомства, друзей», — подчеркнула собеседница.
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#психолог
#помощь
#человек
#отношения
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Стало известно, сколько Трепова* заработала за убийство Татарского
Mash: За убийство Татарского террористке Треповой* заплатили 195 тысяч рублей
14 ноября 2023, 09:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Деньги перечислялись из Украины.
По информации Mash на Мойке, все переводы проходили через сервис Binance на личный криптокошелёк 26-летней Дарьи Треповой*, который девушка специально завела для финансовых отношений с кураторами. После получения средств Трепова* конвертировала их в рубли, а затем переводила себе на банковскую карту. 

Всего с декабря прошлого года по конец марта 2023 исполнительнице перечислили 195 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, расходы на поездку в Омск на одну из лекций Татарского, гостиницы и квартиры посуточно. 

В сухом остатке на личные нужды Дарьи Треповой* осталась скромная сумма. Сообщается, что работа на украинских террористов была единственным источником дохода девушки.

Напомним, Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2023 года на творческом вечере в питерском кафе Дарья Трепова* подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую была вмонтирована бомба. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек пострадали.

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#новости
#украина
#террористы
#суд
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#дело
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Опрос: У бухгалтеров реже всего возникают проблемы при составлении резюме
Аналитики выяснили, каким специалистам проще всего даётся составление резюме
14 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/shironosov

У большинства россиян не возникает проблем при составлении резюме, однако есть представители определённых специальностей, которым это даётся сложно, рассказали «Радио 1» в сервисе Авито Работа. Всего в исследовании приняли участие 10 тысяч россиян.
Согласно данным опроса, 59% респондентов заявили не возникает проблем с подготовкой резюме. К таким людям относятся работники сфер бухгалтерии (64%), администрирования (63%) и строительства (63%). В этих сегментах специалистам может быть проще составлять резюме за счёт чёткого перечня задач и измеримых результатов, которые можно указать при подготовке документа. Со сложностями при составлении резюме чаще сталкиваются сотрудники сфер страхования и фитнеса (по 53%), а также сельского хозяйства и агропромышленности (52%).
«При составлении резюме нужно опираться на несколько важных критериев, которые помогут не только упростить процесс, но и сформировать максимально четкое и грамотное описание достоинств кандидата. Так, согласно данным опроса, в первую очередь респонденты стараются составлять резюме честно (45 процентов), делать его информативным (41 процент), и адаптировать в соответствии требованиям потенциального работодателя (41 процент). Кроме того, отдельное внимание россияне уделяют грамотности языка (38 процентов)», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
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#россияне
#сотрудники
#работники
#работа
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Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о своих разочарованиях в сексе
14 ноября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/shironosov

Своим опытом пользователи поделились в разделе AskReddit.
Многие пользователи, пишет «Лента.Ру» посочувствовали мужчине, который принимал лекарства, препятствующие эрекции.

«Мы с экс-девушкой развлекались, но она отказывалась сдаваться и пыталась помочь мне орально. У меня случился оргазм без эрекции. Вот что значит разочарование»,- пишет Camo_Toah, пользователь Reddit. 
Другой мужчина вспомнил секс с девушкой, у которой были странные предпочтения. 

«Я годами был влюблен в прекрасную девушку. Однажды мы случайно столкнулись в баре, отправились вместе домой, а потом во время секса она попросила наблевать ей в рот»,-вспоминает Important-Anybody-74. 
Женщина жаловалась на то, как однажды ей пришлось успокаивать неуверенного в себе парня. 

«Парень снял штаны и начал рыдать из-за того, что он необрезанный. Я полночи его успокаивала. Очень удивилась, ведь я ничего об этом не сказала»,-рассказала пользовательница Battyuterusbabe.
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#секс
#отношения
#общество
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#мужчины
#женщины
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В одной бывшей советской республике неожиданно бросили пить
OECD: Литва, Латвия и Чехия одни из самых пьющих стран мира
14 ноября 2023, 08:39

Фото: istockphoto/Kanizphoto

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сравнила употребление спиртных напитков в 48 странах мира, пишет Fox News.
В списке самых пьющих стран мира лидируют бывшие советские республики и государства Восточной Европы. Первыми стали Латвия и Литва. Жители этих стран выпивают в среднем 12 литров алкоголя в год. Далее следуют Эстония, Чехия и Болгария, там потребляют на литр меньше. Данных по России в отчете не представлено. 

В среднем жители этих стран выпивали 8,6 литра алкоголя ежегодно. В 2011 году этот показатель равнялся 8,9 литрам. Сильнее всего он сократился в Литве: 10 лет назад там пили на 2 литра больше. Резко бросили пить и в Ирландии. В Латвии наоборот начали пить на 2 литра больше, чем в 2011 году. В Мексике и Норвегии показатели тоже растут, но лишь на литр.

Запои случаются у 19% взрослого населения этих стран. В Дании, Румынии и Великобритании с этим сталкиваются более 30% населения. В Италии и Турции показатель значительно меньше: менее 3%. 

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#новости
#рейтинг
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Школьная консультантка занялась сексом с 14-летним учеником и попала под суд
14 ноября 2023, 08:07

Фото: istock / kicsiicsi

35-летняя школьная консультантка оказалась в суде за секс с учеником.
NBC Philadelphia пишет, что Келли Энн Шутте работала консультанткой в средней школе Pennridge South Middle School в штате Пенсильвания. Осенью прошлого года она сблизилась с 14-летним школьником. Консультантка регулярно переписывалась со школьником в сети и вызывала его в свой кабинет во время занятий. Из-за этого он пропускал уроки. Летом 2023 года Шутте и подросток начали заниматься сексом.

Об отношениях стало известно 17 июля. В тот день школьник находился в доме Шутте. Они целовались. Это заметил один из членов семьи женщины. Родственник выгнал подростка на улицу. Парень позвонил родителям и рассказал о своей связи с сотрудницей школы.

Мать школьника обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование, во время которого нашли в телефоне школьника сообщения от Шутте и фотографии, которые были сделаны в её доме. Полиция арестовала школьную консультантку. 

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#сша
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#секс
#отношения
#учителя
#подростки
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Палестинец Зороб раскрыл реальные ужасы, с которыми сталкиваются жители Газы
Палестинец Зороб: Жители Газы живут в школах и больницах
14 ноября 2023, 07:23

Фото: iStock/Cineberg

Палестинец Омар Зороб рассказал о том, что сейчас на самом дле происходит в секторе Газа, в интервью для «РИА Новости».
Палестинец встретил свою семью в столичном аэропорту Домодедово. Его родные вошли в число 70 первых эвакуированных из сектора Газа. 

«Я там прожил четыре года, но сейчас – намного страшнее. Мама сказала, что ее друзья и подруги приезжали с севера – они на юге жили – и сейчас живут в школах, больницах. Им негде мыться, моются они в больницах», - прокомментировал ситуацию Зороб. 

По словам палестинца, как только его семья поехала в сектор Газа, там сразу же началась война. Он выразил благодарность России за эвакуацию людей.

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#домодедово
#война
#палестина
#сектор газа
#семья
#москва
#эвакуация
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Обвиняемого в растрате экс-главу НИИ вакцин Трухина лишили гражданства Никарагуа
14 ноября 2023, 06:49

Фото: iStock/Aaftab Sheikh

Министерство внутренних дел Никарагуа приняло решение и лишении гражданства экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого в России следствие обвиняет в растрате 436,7 млн рублей. Об этом сообщает La Gaceta.
«Министр внутренних дел постановила принять указ об утрате никарагуанского гражданства гражданина Виктора Павловича Трухина за нарушение положений конституции Никарагуа, Закона № 761, Общего закона о миграции и иммиграции и его положений», — говорится в публикации.

Об увольнении Трухина с должности директора НИИ стало известно 7 сентября после плановой проверки Федерального медико-биологического агентства РФ. Спустя два дня суд отправил мужчину в СИЗО по делу о растрате, 13 сентября ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Трухин причинил институту ущерб на сумму 436,7 млн рублей. СМИ писали, что эти деньги были переведены на счёт дочернего предприятия НИИ в Никарагуа в 2021 году.

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На Украине заявили о гражданской войне в Закарпатье
Соскин: Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья
14 ноября 2023, 05:45

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-советник президента Украины Олег Соскин заявил, что действия Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Об этом он сказал на своём Youtube-канале.
«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — считает Соскин.

Он также с сарказмом похвалил президента Зеленского, отметив его «хорошую работу».

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