Освободившийся киллер Саша Солдат изменил внешность и сменит имя

Долгожданную школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году, а в 2026-м проведут капремонт гимназии №5 Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход ремонтных работ, поговорил с учителями и директорами школ округа, с родителями учащихся.