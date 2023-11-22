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Освободившийся киллер Саша Солдат изменил внешность и сменит имя

22 ноября 2023, 11:23
Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Сообщается, что киллер Саша Солдат, который недавно вышел на свободу, поселился в городе Х, изменил внешность и планирует сменить ФИО.
Shot пишет, что эти перемены произошли из-за того, что что киллера самого теперь хотят ликвидировать бывшие подельники.
Сообщается, что после освобождения он изменил место административного надзора. Ему было предписано судом отмечаться в московском ОВД по адресу, где живёт его мать, в квартире у парка Фили. Но Пустовалов уехал в засекреченный «город Х», его название скрыли от сотрудников колонии. Конвоиры не знали, кого вывозили на волю.

По информации собеседника SHOT, Саша Солдат отправился к жене и ребёнку (он родился во время длительного содержания киллера в колонии, после одного из свиданий). Киллер изменился до неузнаваемости, планирует поменять паспорт, чтобы замести следы прошлого. Но есть проблемы: из-за административного надзора изменить в документах ФИО практически невозможно.


По постановлению суда: Пустовалову нельзя покидать город, выходить из дома с 22 до 6 утра. Также 2 раза в месяц он должен отмечаться в полиции. По словам матери Пустовалова, сын не рассказывал ей о своих планах на будущее. Также женщина попросила не лезть в его «новую жизнь, которая никого не волнует».

Саша Солдат был штатным киллером Ореховской ОПГ. Его арестовали осенью 1999 года и приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Следствие доказало 18 эпизодов, среди них убийство в Греции самого знаменитого киллера России Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой. В декабре 2016 года следствие добавило ещё четыре убийства.

Своё прозвище Пустовалов получил во время допросов. Когда его спросили, зачем он убивал людей, он ответил, что солдат, и это «его работа». Сейчас ему 50 лет.

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#следствие
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В Жуковском появился бункер-накопитель для крупных отходов
22 ноября 2023, 19:39

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковной Жуковском установили бункер-накопитель для крупногабаритных отходов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сам бункер установлена на улице Мясищева на контейнерной площадке.

Уточняется, что объём бункера составляет 8 куб. м, а его вывоз осуществляется 2 раза в неделю.

Новый аппарат был установлен в связи с тем, что в этих местах наблюдались скопления крупного мусора, которые образовывались из-за того, что не было организовано место для сбора крупногабаритных отходов.

Кроме того, в процессе установки бункера-накопителя на КП была проведена специальная проверка на соблюдение утверждённой схемы санитарной очистки.

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#мусор
#отходы
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Сервисы «ВКонтакте» восстановили свою работу после сбоя
22 ноября 2023, 19:35

Фото: iStock/Urupong

Все сервисы «ВКонтакте» восстановили свою работу после сбоя и доступны пользователям в полном объёме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе социальной сети.
Напомним, 22 ноября у «ВКонтакте» произошёл массовый сбой. Пользователи пожаловались на невозможность зайти на сайт. При попытке входа на свою страницу можно было увидеть сообщение о том, что сервис временно не доступен. Лента новостей и все остальные сервисы также перестали работать. 

Однако, уже пару часов спустя, в пресс-службе компании сообщили, что ​работа «ВКонтакте» восстановлена, а все сервисы социальной сети доступны пользователям в полном объёме.

При этом, что стало причиной сбоя - в пресс-службе не уточнили. 

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#пользователи
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Замглавы Жуковского Алферова посетила лагерь «Умники и умницы»
22 ноября 2023, 19:29

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Заместитель главы Жуковского Ольга Алферова посетила школу № 11, где во время каникул организован детский лагерь «Умники и умницы», и её проверила работу.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, детский лагерь «Умники и умницы» функционирует в городе для победителей и призёров олимпиад разных этапов. Обычно его посещают ученики средних (7-9 классов) из разных общеобразовательных организаций города. При этом, сам лагерь работает в режиме дневного пребывания.

Отмечается, что Алферова во время своего визита пообщалась с ребятами и преподавателями, а также проверила работу и качество работающей в лагере столовой.

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#подмосковье
#жуковский
#отдых
#ученики
#лагерь
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Футуролог Кононов заявил об опасности для человечества развития ИИ
22 ноября 2023, 19:15

Фото: istockphoto.com/Moor Studio

Футуролог Александр Кононов высказал мнение о том, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может обернуться для человечества катастрофой.
«Не понимаю, зачем создавать новый вид, который будет во всем превосходить нас и конкурировать с нами? Всем понятно, что возникновение полностью осознавшего себя ИИ может стать угрозой поистине планетарного масштаба. Здесь почти такая же ситуация, как и с самовоспроизводимыми нанороботами, которые в состоянии переработать всю Землю в самих себя, создав так называемую «серую слизь», которая будет господствовать на планете», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Он призвал оставить искусственный интеллект на уровне развития обычного помощника для человека.

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#технологии
#искусственный интеллект
#рф
#безопасность
#человек
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Воробьёв: школу №7 в Дзержинском откроют после капремонта в 2025 году
22 ноября 2023, 18:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Долгожданную школу №7 в Дзержинском откроют в 2025 году, а в 2026-м проведут капремонт гимназии №5 Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход ремонтных работ, поговорил с учителями и директорами школ округа, с родителями учащихся.
Ремонт в образовательном учреждении должен был начаться в следующем году. Однако родители попросили отложить их до открытия средней школы на ул. Угрешской, чтобы во время капремонта почти 2 тыс ребят не оказались в разных учебных заведениях, и школьникам не пришлось бы учиться во вторую смену. 
«В Подмосковье реализуется большая президентская программа по строительству школ, по их капремонту, которая будет продолжена. Мы капитально ремонтируем в заметном темпе 60 школ. В этой гимназии учатся порядка 2 тыс ребят. Мы видели ваши обращения. Считаю, что беспокойство обосновано, потому что капремонт такой большой, заметной школы –неудобство для детей, родителей и учителей на довольно длительное время», – отметил Воробьёв
По его словам, специалисты исследовали школу №7, брошенную нерадивыми строителями. 
«Ввод в эксплуатацию возможен 1 сентября 2025 года. Мы её достоим за 3 млрд рублей, это очень заметные средства. Будет большой образовательный комплекс, где мы объединим школьное и дошкольное образование, различные дополнительные занятия. Сделаем школу полного цикла», – поделился планами губернатор. 
Мощность гимназии №5 – 1324 человека, но сейчас там учатся почти 2 тыс. Помимо школы, в образовательный комплекс входят три дошкольных корпуса. Выпускники, детсада, как правило, остаются учиться в гимназии. 
«Нам нужен капремонт, здание школы – 1989 года постройки. Но родители хотят, чтобы сначала достроили новую школу №7, а потом перевезти нас туда вместе с учениками и педагогами. Сейчас в гимназии превышено число учащихся – всего 65 классов», – рассказала директор гимназии №5 Наталья Викулова
Строительство школы №7 велось в 2013-2017 года. Затем до 2018-го объект был законсервирован из-за окончания срока действия разрешения на проведение работ у застройщика. Позже строительство продолжалось, но в 2021 году вновь прекратилось из-за финансовых трудностей. Сейчас монолитные работы проведены на 90%, инженерные сети готовы на 55%.
 
В планах – увеличить мощность школы с 1 тыс до 1,1 тыс. человек, детсад будет рассчитан на 100 воспитанников. Также появится блок дополнительного образования. Это будет еще одна флагманская школа в Подмосковье.
         
Суммарная численность учащихся всех общеобразовательных учреждений округа – 5,9 тыс человек при мощности 4,3 тыс мест. Укомплектованность кадрами составляет почти 100%. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#школа
#капремонт
#гимназия
#дзержинский
#московская область
#подмосковье
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Американец поймал редчайшего двухцветного омара-гермафродита
22 ноября 2023, 18:24

Фото: istockphoto/Danar Tri Atmojo

Житель США выловил одного на 50 миллионов омара-гермафродита двухцветного окраса.
New York Post пишет, что удача улыбнулась американцу Джейкобу Ноулзу из штата Мэн. Мужчина специализируется на ловле омаров. В TikTok он показал лобстера, который оказался наполовину синим. Вторая половина лобстера была обычного цвета. Также у него присутствовали как мужские, так и женские репродуктивные органы.

По словам американца, синяя сторона оказалась «мужской», а другая — «женской». По данным Университета штата Мэн, шанс поймать такого двуцветного омара примерно один на 50 миллионов.

Подписчики предложили рыбаку проверить, сможет ли он отложить яйца.

Омара назвали в честь певца Дэвида Боуи, у которого была гетерохромия. При таком отклонении человек рождается с глазами разного цвета. А в 1970-х Боуи выступал в образе андрогинного персонажа Зигги Стардаст.

Ноулз построил для омара Боуи специальный просторный подводный вольер. Мужчина также решил обратиться в океанариумы и научные организации, способные «усыновить» редчайшее животное.

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#сша
#животные
#рыбалка
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Эколог Хорошилов заявил об одинаковом вреде искусственного и животного мехов
22 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Эколог, гендиректор и основатель экологического сервиса, участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов заявил, что искусственный и животный меха наносят одинаковый ущерб природе.
«Распространенный миф, активно тиражируемый экоактивистами, — отказ от натурального меха в пользу экозаменителей. Да, искусственная шуба спасла сотни жизней животных, но на её создание ушло очень много воды и электроэнергии, за счёт чего появился большой углеродный след. А частицы микропластика, содержащиеся в полимерных волокнах проникли в воду, почву и воздух. И проникают каждый раз, когда с экошубы просто летит «мех», — пояснил в беседе с Газета.ру Хорошилов.

Он опроверг безопасность для окружающей среды биоразлагаемых пакетов. По его словам, в естественной среде биопакеты не разлагаются, а лишь распадаются на фрагменты.

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#экология
#безопасность
#воздух
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Путин передал типографии Amedia московскому правительству
22 ноября 2023, 18:09

Фото: istockphoto/Andrey Grigoriev

5 типографий норвежского холдинга Amedia передали из временного управления Росимущества в управление правительства Москвы.
Данный президентский указ опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации, пишет «Парламентская газета». 
Доли в сети типографий «Прайм принт», относящихся к норвежскому холдингу Amedia, передали в управление Росимущества 18 сентября.

Изменения затронули подразделения компании в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, а также Новосибирске и Челябинске.

Правительство Москвы также получило 140 тысяч обыкновенных акций «Прайм принт Екатеринбург», 700 акций «Прайм принт Новосибирск», а также 6790 тысяч акций «Прайм принт Челябинск» и 56% долей, которые входят, в уставной капитал «Прайм принт Воронеж».

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#москва
#правительство
#новости
#россия
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Дмитровский округ стал лидером по реализации программы «Чистая вода»
22 ноября 2023, 18:00

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Дмитровский городской округ признан лидером в Подмосковье по реализации федеральной программы «Чистая вода». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
За последние пять лет в округе запущено 13 станций обезжелезивания, реконструированы два ВЗУ. В 2018 году чистой водой были обеспечены 32,5% жителей муниципалитета, а в 2023 – уже 85%.
«Чистая вода – важный показатель качества жизни. Дмитровский городской округ может гордиться: мы являемся лидерами по реализации государственной программы Московской области «Чистая вода». Это уже позволило за неполных пять лет решить проблему с чистой водой и её обезжелезиванием на большинстве наших ВЗУ», – рассказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный
Сейчас идёт капремонт двух ВЗУ в Дмитрове – на ул. Пушкинской и в Яхроме на ул. Рабочей. Оборудование этих ВЗУ будет полностью заменено, их оборудуют системами обезжелезивания, что обеспечит чистой водой более 10 тыс жителей Дмитровского городского округа. 
 
Как отметили в пресс-службе, работы на обоих ВЗУ в Дмитрове выполнены на 50%. 

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#подмосковье
#московская область
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