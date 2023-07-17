От борщевика Сосновского в Подмосковье обработали 11 тысяч гектаров. 

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Лидерами по обработанным площадям от борщевика Сосновского стали: Можайский городской округ — 1717,6 га, городской округ Клин — 1648,7 га и Талдомский городской округ — 1182,6 га. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Уже обработано 11 тысяч гектаров земли муниципальной и неразграниченной госсобственности от борщевика - это 53% от плана второго этапа. Работы будут идти до конца июля», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.
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