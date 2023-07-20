От Каховского водохранилища остались только лужицы

Устройство выравнивающего слова из песчаного грунта планируется завершить к началу осени. По завершении всех работ, на бывшую мусорную свалку планируется водить экскурсии.

«Я уже не раз оповещал о том, что собираем экскурсии на полигон ТБО «Съяново-1», чтобы наглядно представить всем интересующимся, что стало с некогда ужасной свалкой. Сейчас на встречах с жителями я так же приглашаю всех на эту экскурсию и уже заранее анонсирую экскурсию новую. Как известно, не за горами завершение рекультивации полигона ТБО «Лесная». Туда мы так же планируем водить экскурсии», — сообщил депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Николай Пушкин на свой официальной странице в социальной сети ВКонтакте.