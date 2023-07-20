От Каховского водохранилища остались только лужицы

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«Каховского водохранилища уже нет. <...> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — сказал Сигута.По его словам, сейчас ситуация выглядит так же, как было до образования водоема. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.
Напомним, о разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ, была разрушена верхняя часть станции. Затопление привело к гибели людей и разрушениям.
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