От «Колобка» до Хемингуэя: что читает российская власть

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О книжных пристрастиях председателя Госдумы известно мало. Однако есть несколько книг. Которые Володин рекомендовал читать депутатам.
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации упоминает в своих интервью и обращениях «Войну и мир». Её же она часто советует читать школьникам.
Однажды во время посещения «Книжных аллей» в Санкт-Петербурге у стендов с детской литературой глава Совфеда поговорила с маленькой петербурженкой. Они обе сочли доброй и хорошей книгу «Волшебник изумрудного города».
Среди писателей, которых она открыла заново, Валентина Матвиенко назвала Валентина Курбатова. Отличная книга, по её мнению, — «Размышления и воспоминания» Жуковского.
Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ – любитель русской классики. Об этом экс-президент России неоднократно говорил в своих интервью. К фаворитам он относит А. П. Чехова, И. А. Бунина и Ф. М. Достоевского, также иногда цитирует и Н. В. Гоголя. Помимо этого, Медведев увлекается и произведениями российского современного писателя Виктора Пелевина, японского автора Харуки Мураками и китайского нобелевского лауреата Мо Янь.
Дмитрий Медведев упоминал, что большое впечатление на него недавно произвела книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Однажды он посоветовал всем прочитать книгу французского писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта».
Михаил Мишустин
Русская классика пользуется популярностью и у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он не раз признавался, что любит зачитываться Тургеневым, Толстым и Булгаковым. Среди любимых произведений главы правительства «Отцы и дети», «Гранатовый браслет» и «Война и мир».
Также Мишустин замечал, что увлекается и современной литературой. Так, премьер-министр выделяет для себя творчество немецкого писателя Патрика Зюскинда и бразильского автора Пауло Коэльо.
Владимир Путин
Президент России часто на переговорах, пресс-конференциях и интервью рассказывает о любимых книгах. Нередко глава государства цитирует некоторые произведения во время выступлений. Так, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай» в 2022 году, Владимир Путин неоднократно обращался к произведениям российских классиков и философов. Во время своего спича глава государства цитировал Достоевского и Солженицына, Зиновьева и Данилевского, и закрепил это фразой Владимира Ленина.
В интервью Владимир Путин неоднократно упоминал, что любит произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир», а также сказку «Колобок». Последнее произведение он рекомендовал почитать и своим коллегам.
«Я всегда любил и с удовольствием много читал Джека Лондона, Жюля Верна, Эрнеста Хемингуэя. Их герои — смелые, находчивые люди, переживающие увлекательные приключения — конечно, формировали и мой характер, и моё отношение к активному отдыху», — рассказывал он в интервью Outdoor Life в 2011 году.Среди произведений Хемингуэя глава РФ особо уделял внимание повести «Старик и море», а также романам «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!».
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