Отданная браконьерами на чучело рысь обрела дом в Подмосковье

Фото: Минсельхозпрод МО
На «Зооферме Шихово» в Дмитровском городском округе поселилась рысь по кличке Мурыська. Хищницу спасли от гибели, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Рысь переехала на зооферму из Можайского городского округа, где была на передержке. Несколько лет назад её поймали браконьеры и спасли неравнодушные люди. Сейчас её жизни ничто не угрожает. Животное проходит лечение и находится под ежедневным наблюдением специалистов», – сказал Мурашов.В 2013 году браконьеры принесли рысь таксидермисту, чтобы сделать из неё чучело. Однако специалист пожалел её и оставил у себя. Через несколько лет животное выкупила неравнодушная девушка. Хищница жила в питомнике с другими представителями семейства кошачьих. Но в прошлом году землю питомника продали, а рыси стали искать новый дом.
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