Отдыхавший у бассейна россиянин получил 15 суток ареста за татуировку со свастикой

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Лазаревский районный суд города Сочи отправил под арест на 15 суток жителя Оренбургской области за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Свой проступок он объяснил тем, что был незнаком с законодательством в этой области. Однако, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Суд признал мужчину виновным в административном нарушении и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 15 суток. Будет время почитать КоАП.
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Александр Бойцов