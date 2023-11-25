Отец мэра Уфы гонял кабанов и лосей на вертолете

Фото: istockphoto/Ondrej Prosicky
Отец мэра Уфы Рафил Мавлиев опубликовал видео, на котором он гоняет кабанов и лосей на вертолете.
Ролик размещён в Telegram-канале Mash Batash. На кадрах, которые сняли с воздушного судна, видно, как животные бегут по заснеженным полям от вертолета, преследующего их. Видео сопроводили веселой музыкой.
Сообщается, что это не первый такой ролик. Ранее Мавлиев уже гонял на вертолете лошадей, оленей и коров.
Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов сказал, что административная ответственность и штрафы за жестокое обращение с животными могут быть возможны только при самых незначительных нарушениях. А во всех остальных случаях преступников нужно привлекать к уголовной ответственности и давать реальные сроки.
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Сообщается, что это не первый такой ролик. Ранее Мавлиев уже гонял на вертолете лошадей, оленей и коров.
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Мария Фирсова