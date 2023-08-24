Отец пилота самолета Пригожина рассказал о своем сыне

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В 2014 году Рустам закончил Сасовское летное училище гражданской авиации в Рязанской области. Несколько лет назад молодой летчик женился на выпускнице Пермского государственного университета. В 2020 году в разгар пандемии коронавируса пилот лишился работы. Но он знал и любил небо, а потому был уверен, что сможет работать по призванию, поэтому не ушел в торговлю и бизнес, куда его звали друзья. Работу он действительно нашел. Перед вылетом Embraer Legacy из Москвы Рустам позвонил маме и рассказал о предстоящем рейсе. Посадить джет ему было не суждено. Больше отец погибшего летчика ничего не сказал.
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