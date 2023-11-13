Отказало сердце в ресторане: чем был болен Кушанашвили и за что его «избила» Пугачева

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Скандально известный ведущий программы «Акулы пера», которая выходила на экраны в 1995–1998-х годах, Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Редакция «Радио 1» расскажет, что случилось с шоуменом, с какой зависимостью он боролся длительное время, и на что он был готов пойти ради пиара.
У Отара Кушанашвили случился сердечный приступ, его госпитализировали
53-летний журналист Отар Кушанашвили отдыхал с друзьями в столичном ресторане Sabor de la Vida, как вдруг ему резко стало плохо. Телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчину вывозят на кресле-каталке из дверей заведения и грузят в карету скорой помощи.
«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — заявил продюсер.Ладненко также подчеркнул, что информация, распространяемая в СМИ о том, что шоумен вел праздный образ жизни, является ложью.
Кушанашвили едва не погиб в молодости
Прежде журналист рассказывал о своей молодости и о том, как он уже находился на грани жизни и смерти. Кушанашвили заявил, что однажды чуть не погиб от наркотической зависимости. По словам телеведущего, его подтолкнула к употреблению веществ смерть родителей. Кроме того, журналист испытывал трудности в профессиональной сфере. Кушанашвили удалось избавиться от зависимости после трех лет реабилитации.
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Чем известен Отар Кушанашвили
Журналист допускал ряд оскорбительных высказываний в адрес артистов. В одном из шоу, трансляция которого велась на YouTube -канале, он заявил, что за хамство он был избит. Журналист предположил, что его могли покалечить из-за хамского отношения к Алле Пугачевой или Наталье Ветлицкой. Телеведущий признался, что осознал то, что «перегибал палку, оскорбляя артисток».
«Меня подстригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Но признаю, что перегнул палку, когда оскорблял и ту, и другую», — сказал Кушанашвили.
В 2021 году Кушанашвили принял участие в бою, организованном промоушеном «Наше Дело». Победу в поединке одержал соперник Отара актер Никита Джигурда. Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Актер дважды отправил Кушанашвили в нокдаун, а третьим ударом — в нокаут.
Кушанашвили записал видеообращение
Вскоре после информации о госпитализации, в телеграм-канале Кушанашвили появилась видеозапись, на которой он обращается к аудитории и заявляет, что он «полон сил и огня», и людям придется долго ждать, пока он заболеет. Журналист обратился к зрителям и предложил им оценить, похож ли он на «хворого» человека.
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Телеграм-канал Shot сообщил, что супруга журналиста рассказала, что сердечный приступ у Кушанашвили возник на фоне стрессов и переутомления. В настоящее время состояние телеведущего стабильное, сообщает портал.
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