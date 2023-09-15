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Открыт прием заявок на ежегодный творческий конкурс «Заглянем в историю вместе»

15 сентября 2023, 11:51
Фото: iStock/boggy22

Фото: iStock/boggy22

С 1 сентября по 1 декабря 2023 года открыт прием творческих работ на ежегодный XVI Всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе», который посвящен грядущему празднованию 1000-летия Суздаля.
Сообщается, что победители конкурса будут награждены дипломами и подарочными сертификатами на посещение музеев Суздальского Кремля и гончарной школы «Дымов керамика» в Суздале. По итогам конкурса традиционно будет создан мультипликационный фильм о Суздале.

Отмечается, что за основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников. Каждый конкурсант получит возможность стать соавтором мультфильма, презентации которого пройдут во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях России.


Прием творческих работ ведется на сайте ЗАГЛЯНЕМВИСТОРИЮВМЕСТЕ.РФ с 1 сентября по 1 декабря 2023 года.

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В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина
Песков: Кремль не считает, что расследование по самолету Пригожина идет медленно
15 сентября 2023, 12:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина идет медленно. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что работа продвигается, давать комментарии по этому вопросу на данный момент преждевременно.

Ранее Песков назвал ложью западные заявления об убийстве Евгения Пригожина «по заказу Кремля».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что расследование катастрофы с самолётом главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина обязательно будет доведено до конца. Путин подчеркнул, что Следственный комитет России уже начал предварительное расследование происшествия.

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Мособлдума согласовала руководящий состав Правительства Московской области
15 сентября 2023, 12:32

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Заседание Московской областной Думы состоялось в пятницу, 15 сентября, в 12:00, на котором был объявлен состав нового Правительства региона.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру Правительства Московской области. Депутаты согласовали руководящий состав.
«Только единой командой, действуя сообща и находя компромиссы, мы сможем осуществить все те наказы, которые собраны как депутатами в ходе избирательной кампании 2021 года, так и собранные Губернатором в ходе прошедших выборов», — сказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. 
Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых Андреем Воробьёвым кандидатов.

Изменения коснулись трёх кандидатов: 

Роман Каратаев повышен до должности вице-губернатора области;

Наталия Масленкина повышена до заместителя председателя правительства;

Максим Фомин назначен первым заместителем председателя правительства.

«Мы вместе несём ответственность перед нашими гражданами и работаем здесь только для того, чтобы каждый житель Московской области смог жить в комфортных условиях, иметь школу, детский сад, поликлинику рядом с домом, получать меры поддержки в случае сложных жизненных ситуаций. Чтобы жители понимали, что их проблемы не ограничиваются стенами дома – они касаются и всех органов власти. И нам необходимо прикладывать максимум внимания и заботы», — дополнил Игорь Брынцалов.
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Губернатор Андрей Воробьёв представил структуру нового правительства на заседании Мособлдумы.
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#роман каратаев
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#наталия маслёнкина
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Губернатор Андрей Воробьёв представил структуру нового правительства на заседании Мособлдумы
15 сентября 2023, 12:19

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заседание Московской областной Думы состоялось в пятницу, 15 сентября, в 12:00.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру Правительства Московской области.

Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых кандидатов. 

Изменения в структуре правительства Московской области:

— Роман Каратаев повышен до должности вице-губернатора области;
— Наталия Масленкина повышена до заместителя председателя правительства;
— Максим Фомин назначен первым заместителем председателя правительства.

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Андрей Воробьёв отметил важность доверия президента России.
#андрей воробьёв
#правительство
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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YLE: Финляндия собирается запретить в страну въезд российских автомобилей
15 сентября 2023, 12:09

Фото: istock / naumoid

Финляндия намеревается запретить въезд транспортных средств с российскими госномерами на территорию страны. Информацию передает YLE со ссылкой на собственные источники.
Еврокомиссия 8 сентября опубликовала записку, которая поясняет введенные еще в 2022 году санкции. Так, на территорию  ЕС теперь нельзя въезжать с российскими номерами. Напомним, что на этой неделе уже запретили въезд Эстония, Латвия и Литва.

«Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС», — указано в сообщении YLE .
По предварительным данным, министр иностранных дел Элина Валтонен может объявить о решении сегодня. Если такое решение примут, российским гражданам нельзя будет въезжать в Финляндию на короткий срок даже в целях туризма. 

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#санкции
#ес
#финляндия
#таможня
#граница
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Певец Игорь Николаев экстренно госпитализирован
15 сентября 2023, 11:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что Николаев находится в палате интенсивной терапии из-за сердечных болей. Медики оценивают его состояние как тяжелое. 

Напомним, в начале года 63-летний музыкант попал в больницу с инфарктом. Николаеву была проведена операция ​на сердце: коронография и установка стентов.

Ранее сообщалось о том, что Николай Агутин был госпитализирован с эмболией и тромбозом вены. Болезни обнаружились после того, как он неудачно подвернул ногу в бассейне. 

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#подмосковье
#рэп
#врач
#медики
#николаев
#музыкант
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Главой Росавиации назначили Дмитрия Ядрова
15 сентября 2023, 11:33

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Росавиации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Дмитрий Ядров перешел работать в Росавиацию в 2019 году. В должности заместителя руководителя курировал работу подразделений в сфере организации использования воздушного движения, а также координировал выполнение отраслевых федеральных проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста. По мнению одного из источников Telegram-канала BRIEF, к возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько «было множество претензий, как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел».

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#санкции
#it
#росавиация
#россия
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Жители Серпухова выразили слова благодарности Главе муниципалитета
15 сентября 2023, 10:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В микрорайоне Владычная Слобода проведено масштабное благоустройство территории, которое вызывает большую признательность среди местных жителей.
Комитет ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и Совет ветеранов Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого по просьбе жителей муниципалитета Выразил слова благодарности Главе городского округа Сергею Никитенко и Администрации городского округа Серпухов за проведённое благоустройство территории.
«Таких масштабных работ мы не видели много лет», — отметил Первый заместитель председателя комитета ветеранов ВС РФ Игорь Алаторцев.

Специалисты положили новый асфальт на улице Октябрьской и внутри дворов, оборудовали новый тротуар и новые детские площадки, также, в рамках благоустройства очистили бор и оборудовали там зону отдыха. Установили малые архитектурные формы и привели в порядок спортивную площадку. 

Работы по благоустройству провели при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. 

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#асфальт
#детские площадки
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#сво
#вс рф
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Россиянин Кабанов получил 12,5 лет колонии за госизмену
15 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/Zolnierek

Россиянин Сергей Кабанов приговорен Тверским областным судом к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение государственной измены. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина Российской Федерации Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Из материалов дела стало ясно, что россиянин передавал изделия, применяемые в ракетной технике ВС России, для американской фирмы Victory Procurement Services, которая находится под управлением Пентагона. Он также лично перевозил технику через Латвию.

В ФСБ отметили, что канал связи, по которому мужчина передавал комплектующие для российских ЗРК и радиолокационного вооружения.

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#вооружения
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Губернатор Андрей Воробьёв примет участие в заседании Мособлдумы
15 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заседание Московской областной Думы состоится в пятницу, 15 сентября, в 12:00.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представит структуру Правительства Московской области.

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Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора.

Полномочный представитель президента Щеголев поздравил Воробьёва со вступлением в должность.

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#подмосковье
#правительство
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