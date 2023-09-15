Открыт прием заявок на ежегодный творческий конкурс «Заглянем в историю вместе»

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С 1 сентября по 1 декабря 2023 года открыт прием творческих работ на ежегодный XVI Всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе», который посвящен грядущему празднованию 1000-летия Суздаля.
Сообщается, что победители конкурса будут награждены дипломами и подарочными сертификатами на посещение музеев Суздальского Кремля и гончарной школы «Дымов керамика» в Суздале. По итогам конкурса традиционно будет создан мультипликационный фильм о Суздале.
Отмечается, что за основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников. Каждый конкурсант получит возможность стать соавтором мультфильма, презентации которого пройдут во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях России.
Прием творческих работ ведется на сайте ЗАГЛЯНЕМВИСТОРИЮВМЕСТЕ.РФ с 1 сентября по 1 декабря 2023 года.
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Отмечается, что за основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников. Каждый конкурсант получит возможность стать соавтором мультфильма, презентации которого пройдут во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях России.
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Екатерина Коршунова