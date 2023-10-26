Открыт приём заявок на X Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект

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Национальное объединение изыскателей и проектировщиков объявляет о приеме заявок на юбилейный X Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект.
Для участия в Конкурсе необходимо до 20 декабря 2023 года направить на электронный адрес konkurs@nopriz.ru. Ознакомиться с подробностями конкурса можно на официальном сайте НОПРИЗ — https://konkurs.nopriz.ru/.
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