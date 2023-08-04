Открытие МЦД-3 сократит время пути жителей Подмосковья

Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В августе этого года откроется третья линия Московских центральных диаметров. Этот маршрут свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское. «Радио 1» собрало интересные факты о МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».
МДЦ-3: Как будет выглядеть?Длина диаметра составит 85 километров. В его состав войдет 41 станция, из них 14 будут иметь пересадки на метро, МЦК, и пригородные железнодорожные направления. Маршрут будет работать с 5:30 до 1:00, при этом, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5-6 минут. Конечные станции нового маршрута будут находиться в Зеленоградском административном округе Москвы и в Раменском городском округе. Открытие маршрута запланировано на 17 августа.
Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Как будут выглядеть поезда МЦД-3?
С запуском по Казанскому направлению будут следовать несколько типов поездов – по маршруту до Зеленограда, пригородные поезда до Казанского вокзала, экспрессы: первые поезда из Раменского в Зеленоград поедут уже в августе 2023 года. До Зеленограда пассажиров будут перевозить «Иволги 3.0» и ЭП2Д.
Фото: Mos.ru/Е. Самарина.
Масштабные реконструкции
Конечные станции Зеленоград-Крюково и Ипподром сейчас реконструируют. Так, например, на станции Зеленоград-Крюково уже построены оборотные тупиковые пути, а также современные платформы. Сейчас специалисты реконструируют здание вокзала. То же самое наблюдается на станции Ипподром, там появится здание вокзала и платформа в стиле МЦД.
Кроме того, в настоящий момент ведутся работы около Казанского вокзала. Двухпутный железнодорожный тоннель 1925 года постройки будет удлинен, а также развернут в сторону Митьковской соединительной ветви.
Митьковскую соединительную ветвь между путями Казанского направления с одной стороны и Ленинградского сейчас тоже реконструируют. За ней появится дополнительный четвертый путь. Благодаря этому, маршрут третьего диаметра пройдет в обход двух вокзалов.
Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Также строится дополнительный остановочный пункт Митьково, который расположится на пересечении Митьковской ветви с улицей Русаковская неподалеку от станции метро «Сокольники». Станцию планируют открыть в следующем году, а на момент открытия МЦД-3 поезда будут проезжать в тоннель.
На станции Фирсановская уже открыли эстакаду, чтобы организовать беспрепятственный проезд всех поездов. Там обустроены новые платформы, но пока на станции поезда не останавливаются.
Станцию Ховрино отремонтировали, а на Грачевской и Моссельмаш еще не проводились работы. К единому стилю МЦД сейчас приводят станции Электрозаводская, Сортировочная, Авиамоторная, Андроновка, Перово, Плющево, Вишняки, Панки, Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская, Фабричная, а также Раменское.
МЦД-3 сократит время пути
Отмечается, что для жителей Москвы и Подмосковья время пути может сократиться до 50%. Предполагается, что станцию Крюково МЦД-3 в активные часы будут использовать примерно 13 тысяч пассажиров. В общей сложности, пассажиропоток может достичь 557 тысяч человек в сутки. Также уточняется, что диаметр сократит время в пути для жителей Московской области на 43%, а для столичных – на 38%.
Маршрут упростит пользование транспортом жителям 24 районов Москвы. В их числе оказались Крюково, Старое Крюково, Силино, Молжаниновский, Ховрино, Головинский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Бутырский, Останкинский, Алексеевский, Басманный, Мещанский, Сокольники, Красносельский, Соколиная Гора, Лефортово, Перово, Нижегородский, Рязанский проспект, Выхино-Жулебино, Вешняки, Косино-Ухтомский.
Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Кроме того, МЦД-3 разгрузит некоторые линии метро. Так, на 6% опустеет северный участок Серпуховско-Тимирязевской линии, на 8% - северный участок Калужско-Рижской линии, на 15% - северный участок Люблинско-Дмитровской линии, на 4% - северный участок Замоскворецкой линии, а также на 8% - восточный участок Таганско-Краснопресненской линии.
Тарифы МЦД-3
Маршрут будет разделен на три зоны, а именно на центральную, пригородную и дальний пригород.
Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Центральной будет считаться зона между станциями Ховрино и Люберцы. Стоимость проезда по карте «Тройка» составит 50 рублей. Что касается пригорода, то есть зоны от станции Зеленоград-Крюково до Левобережной и от станции Люберцы до Ипподрома, то пассажирам придется заплатить 65 рублей. Дальний пригород будет находиться за пределами МЦД, до Клина на Ленинградском направлении и 88 км на Рязанском. Стоимость проезда составит по 30 рублей за каждую зону.
МЦД-3 упростит поездку в Санкт-Петербург
Проект МЦД-3 реализуется в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва - Санкт-Петербург. Буду созданы первоклассные транспортные хабы, которые свяжут диаметры, метро, а также высокоскоростную железнодорожную магистраль.
В столице поезда будут останавливаться на станциях Крюково и Петровско-Разумовская, Рижская, Ленинградский вокзал. Благодаря этому, жители столичного региона смогут отправиться в Санкт-Петербург, при этом, не тратя времени на поездку на Ленинградский вокзал. Кроме того, те пассажиры, которые прибывают из Санкт-Петербурга, смогут пересесть на городской транспорт, не доезжая до центральной части города.
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Татьяна Лаврова