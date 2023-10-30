Открытие памятника Иоанну Кронштадтскому в США состоялось без российских дипломатов

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Госдепартамент США отказал российским дипломатам в участии в церемонии открытия памятника, посвященного священнику Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры», — заявили в посольстве.Отмечается, что в нынешнее время такие события редкость и разделить радостные моменты с соотечественниками получается редко, но правительство США все равно не согласовало поездку дипломатов из РФ.
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Алина Юрчак