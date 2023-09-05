Открытие в Реутове перехода через железную дорогу обеспечило безопасность 25 тыс человек

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«Протяжённость перехода составляет 142 м, общая высота конструкции — 12,7 м. Теперь путь стал безопаснее и комфортнее для более чем 25 тыс человек», – отметили в ведомстве.Там добавили, что в этом году разноуровневые пешеходные переходы откроют также в Люберцах, Серпухове, Раменском и Ленинском городском округе.
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