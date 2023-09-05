Открытие в Реутове перехода через железную дорогу обеспечило безопасность 25 тыс человек

В Наро-Фоминске 14-летняя школьница покончила с собой накануне 1 сентября. Она оставила предсмертную записку, в которой жаловалась на отсутствие друзей и нежелание учиться. Уже 3 сентября счёты с жизнью свела ученица 10 класса из Орехово-Зуева. Подросток также оставила записку, где подчеркнула, что её родители ни в чём не виноваты, а покончить жизнь самоубийством она решила из-за школы. Сейчас сотрудники органов проверяют семьи погибших. О том, какое наказание грозит родителям и сотрудникам образовательных учреждений и как предотвратить такие случаи в будущем, — в материале «Радио 1».