Открытый грунт: что сажать на даче осенью

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Как подготовить огород к зиме
В начале осени дачникам советуют удобрять почву. Полезные элементы в виде извести и золы следует вносить в перекопанную землю, также стоит добавлять опилки, они помогут разрыхлить почву. Сохранению молодых побегов способствует фосфор и калий, поэтому выбирать удобрения нужно на их основе. Помимо того, что за зиму земля успеет впитать все полезные элементы, что благоприятно скажется на последующем урожае, работать с землей станет проще. Она будет мягкой, рыхлой, в ней хорошо будут приживаться культуры.
Что сажать осенью
Вопреки мнению, что к осени урожай собран и работы в огороде подошли к концу, существует ряд культур, которые прекрасно приживаются в канун грядущих холодов и не требуют тщательного ухода. Кроме того, подготовить к зиме можно не только огород, но и придомовую территорию и клумбы. Растения, которые посажены осенью, растут более выносливыми, крепкими и легко переносят холода.
Деревья
Предпочтение стоит отдать тем видам деревьев, которым будет комфортна климатическая зона. Не стоит покупать саженцы тех видов, которые любят солнце и сухую погоду. Из плодовых деревьев лучше отдать предпочтение яблоне, груше, некоторым сортам сливы. Также осенью сажают шелковицу и рябину.
Овощи
К непривередливым овощам, которые будут расти зимой, относят лук, морковь, свеклу и редис.
Важно высадить грядки минимум за две недели до наступления холодов. Однако, при посадке моркови и свеклы следует уделить внимание некоторым нюансам. Семена моркови стоит сеять с запасом и выдерживать расстояние около 2-3 см между ними. Кроме того, не стоит опускать семена в землю глубже 2-3 см. При посеве свеклы стоит обратить внимание на ее сорт и сеять семена нужно перед заморозками. Лучше дождаться устойчивой погоды и только тогда отправиться в огород.
Цветы
Посадку цветов часто оставляют на весну, однако, если начать сеять семена растений осенью, можно получить ряд преимуществ. Цветы, высаженные в это время года начнут цвести раньше на 2-3 недели чем те, которые были посажены весной. Губительные болезни, насекомые и жуки не смогут в высокой степени навредить растениям, так как они за зиму обретут устойчивый иммунитет. Благодаря влаге, семена будут активно расти, они станут крепкими и крупными. Основными видами цветов, которые подойдут для клумб и будут себя комфортно чувствовать в зимний период, стали: астра, арабис, адонис, василек полевой, нарциссы, космея, календула, лаватера, лаванда, пионы, тюльпаны, тысячелистник.
Как подготовить растения к зиме
Для тех, кто уже обладает садом или огородом, существует несколько обязательных правил, которые нужно выполнить перед наступлением зимы.
Профессиональные садоводы уверены, что обрезать деревья нужно именно осенью, при этом работы необходимо завершить до наступления первых заморозков. Кроме того, деревья следует обрезать стерильным секатором, чтобы исключить заражение растений.
О том, что растения необходимо укрывать на зиму, знают все дачники, но важно помнить, что делать это нужно перед наступлением холодов. Если растение будет укутано в теплую погоду, оно может проснуться и войти в зимний режим вегетации оно уже сможет. Не следует также использовать для укрытия растений полиэтилен. Под ним образуется конденсат, который создает лишнюю влагу.
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