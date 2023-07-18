Открыт приём заявок для участия в акселерационной программе «Аксель.Соцзаказ»

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Программа осуществляется в несколько этапов. Первый — это преакселератор, 3-дневный обучающий интенсив «О социальном заказе». Срок его прохождения до 18 августа. В преакселераторе примут участие до 40–50 предпринимателей, которые успешно прошли интервью после подачи заявки. Из их числа в августе будут отобраны 25 участников, которые пройдут в следующий этап трехмесячного обучения с персональной поддержкой тьюторов.
Для выпускников акселератора запланировано годовое постакселерационное сопровождение — личная поддержка, консультации по вопросам исполнения заказа, мониторинг финансовой эффективности и анализ социального эффекта.
Отмечается, что по итогам прошлого года средний рост годового оборота участников составил 38,4 %.
Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте: https://fnb-aksel.ru/. Прием заявок осуществляется до 25 июля 2023 г.
Прошедшие отбор предприниматели получат возможность бесплатного участия в программе Акселератора.
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