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Открыт приём заявок для участия в акселерационной программе «Аксель.Соцзаказ»

18 июля 2023, 10:57

Фото: iStock/kasto80

До 25 июля 2023 года идет прием заявок на участие в акселерационной онлайн-программе для потенциальных исполнителей социального заказа «Аксель.Соцзаказ». Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» при методологической поддержке Министерства финансов Российской Федерации запускают второй поток конкурсного отбора слушателей.
Комплексная онлайн-программа способствует выстраиванию эффективных отношений с государством и нацелена на увеличение конкурентоспособности и государственного финансирования частных организаций, которые привлекаются к оказанию государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

Программа осуществляется в несколько этапов. Первый — это преакселератор, 3-дневный обучающий интенсив «О социальном заказе». Срок его прохождения до 18 августа. В преакселераторе примут участие до 40–50 предпринимателей, которые успешно прошли интервью после подачи заявки. Из их числа в августе будут отобраны 25 участников, которые пройдут в следующий этап трехмесячного обучения с персональной поддержкой тьюторов.


Второй этап будет длиться с сентября по декабрь. Слушателей программы ждет модульное обучение, которое посвящено особенностям работы с социальным заказом, навыкам управления и оценки социального эффекта предприятия, а также инструментам развития бизнеса.

Для выпускников акселератора запланировано годовое постакселерационное сопровождение — личная поддержка, консультации по вопросам исполнения заказа, мониторинг финансовой эффективности и анализ социального эффекта.

Отмечается, что по итогам прошлого года средний рост годового оборота участников составил 38,4 %.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте: https://fnb-aksel.ru/. Прием заявок осуществляется до 25 июля 2023 г.

Прошедшие отбор предприниматели получат возможность бесплатного участия в программе Акселератора.

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#акселератор
#программа
#предприниматели
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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за пропаганду экстремизма
18 июля 2023, 11:32

Фото: Фотобанк Московской области

Депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев внесли в Госдуму законопроект, который предполагает уголовное наказание за пропаганду и оправдание экстремистской идеологии.
Об этом рассказал в своём тг-канале глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
 
Предлагается внести правки в статью 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Законопроект предусматривает увеличение штрафа до 300 тысяч рублей, а срок тюремного заключения предложено увеличить до 5 лет.
 
По словам Пискарева, законопроект призван защитить детей и молодежь от «деструктивного влияния экстремистской идеологии».

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью «Российской газете», что вовлечение несовершеннолетних спецслужбами недружественных государств в террористическую и экстремистскую деятельность становится новым источником угрозы.

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#Госдума
#экстремизм
#Пискарев
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Банк России выпустил в обращение памятную монету с Виктором Цоем
18 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя». Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.
Монета представляет собой рельефное изображение портрета легенды рока с микрофоном на фоне гитары. Внизу монеты в две строки указаны даты жизни музыканта: 1962 и 1990.

По сообщению Центробанка, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой — кумир своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки.

Отмечается, что тираж монеты составляет пять тысяч штук. Памятная монета с изображением Цоя служит законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему без каких-либо ограничений.

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#Центробанк
#Виктор Цой
#монета
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Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 7 тысяч дефектов покрытия
18 июля 2023, 09:40

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за прошлую неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 7 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На прошлой недели специалисты устранили более 7 тысяч дефектов покрытия на региональных и муниципальных дорогах, из которых 3,5 тысяч ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 4 тысяч на региональных, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Богородский округ (400 ям), Пушкинский (240 ям), Подольск (215 ям), Щёлково (214 ям). На региональной сети лидером по устранению дефектов стал Мытищинский РУАД. 

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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В Подмосковье завершилась первая волна ямочного ремонта.

На Доброделе стартовал второй этап голосования по ремонту дорог на следующий год. Голосование продлится с 1 июля по 31 августа.

«Умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.
#Минтранс
#дорожное покрытие
#дефекты
#устранили дефекты
#ремонт
#ремонт дороги
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Подмосковным фермерам продлили сроки подачи заявок на программы поддержки
18 июля 2023, 09:19

Фото: istockphoto / grafvision

Подмосковным фермерам, производящим молочную продукцию, продлили сроки подачи заявок по программам поддержки, в связи введением обязательной маркировки молочной продукции

С 1 декабря 2023 года вводится обязательная маркировка молочной продукции для фермеров в системе маркировки «Честный знак», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для наиболее комфортного перехода фермеров на обязательную маркировку молочной продукции были разработаны федеральные меры поддержки. Кроме того, для удобства производителей продлили сроки. Теперь подать заявку можно до 1 сентября включительно», — рассказал курирующий министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Система маркировки «Честный знак»дает несколько мер поддержки на выбор:

— компенсация затраченных средств на покупку и внедрение на производство оборудования для маркировки; 
— поставка расходных материалов для маркировки.

Представителям малого бизнеса в сфере производства молочной продукции увеличили срок подачи заявки на программы поддержки. 

Подробнее узнать о программе поддержки от системы «Честный знак»  и задать интересующие вопросы можно на официальном сайте системы.

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#Фермеры
#маркировка
#молочная продукция
#Честный знак
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Во вторник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
18 июля 2023, 09:06

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 18 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 1 млн автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон»,  М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Сегодня в Подмосковье температура поднимется до +27 градусов, во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза, в связи с чем Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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В Благовещенске скончался актёр Орловский
18 июля 2023, 08:50

Фото:iStock/SergeyPankratov

60-летний актёр Александр Орловский, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Азазель», умер.
Тело артиста обнаружили лишь спустя 8 дней в запертой квартире в Благовещенске, сообщает «Царьград».
 
Александр Орловский родился в городе Губаха, Пермский край. Окончил ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино). В 2001 году начал служить в театре «АпАРТе», потом в Александринском театре и Театре на Литейном.
 
Александр Орловский снялся в 39 полнометражных фильмах и сериалах. В 2001 году сыграл в фильме «Агент национальной безопасности», а в 2003 году принял участие в экранизации романа «Азазель». Среди его работ «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Морские дьяволы».
 
Последней работой Александра Орловского стал «Марш-бросок: охота на «Охотника» (2014 год).
 
9 лет назад актер переехал в Благовещенск и с того времени не снимался в кино и не выходил на театральную сцену.

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#Орловский
#актёр
#Благовещенск
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Адвокат Чекман сообщил о состоянии арестованного наместника Киево-Печерской лавры
18 июля 2023, 07:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Никита Чекман рассказал о состоянии здоровья иерарха на сегодняшний день. Об этом пишет ОСН.
«С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное», — цитирует издание слова юриста.

Чекман добавил, что в настоящее время митрополит находится в спецкорпусе.

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#адвокат
#лавра
#митрополит
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Навка рассказала о первой встречи с Костомаровым после его выписки
18 июля 2023, 00:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российская фигуристка Татьяна Навка впервые встретилась с бывшим партнёром на льду Романом Костомаровым после выписки спортсмена из больницы. Соответствующий пост Навка опубликовала в социальных сетях.
«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть их с женой Оксаной у нас дома. Такая тёплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись», — цитирует Life слова олимпийской фигуристки.

Навка добавила, что не устаёт восхищаться силой духа и характером Костомарова, а также преданностью его супруги.

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#Навка
#Костомаров
#выписка
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Специалист МГУ Шабалин прокомментировал обнаружение в водах около Тайваня «рыбы судного дня»
17 июля 2023, 21:15

Фото: iStock/Johan Holmdahl

Специалист Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Шабалин назвал информацию о «рыбе судного дня» высосанной из пальца сенсацией.
По его словам, после подводных землетрясений, рыбы, обитающие на глубине всплывают на поверхность. Об этом он сообщил изданию «Царьград». 

Информация о том, что ее появление предвещает катастрофу или природные катаклизмы, специалист назвал вымыслом. 

Шабалин подчеркнул, что сельдяной король, который живёт в Атлантике и Тихом океане не является рыбой судного дня. Необычное название рыбы обусловлено тем, что она часто плавает в косяках сельди, заключил специалист. 

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#рыба
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