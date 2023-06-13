Открыто движение на трассе А-108 в Серпухове

Восстановлено движение по путепроводу федеральной трассы А-108 в Серпухове

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что по путепроводу федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо», расположенного на 240 километре, восстановили движение для автотранспорта.

В мае на федеральной дороге А-108 в Серпухове на мосту образовались трещины из-за тяжелого транспорта. Движение на мосту было перекрыто в связи с проведением ремонтных работ.





Специалисты дорожной службы установили усиливающие двухсторонние накладки с использованием высокопрочных болтов на балках пролётного строения для восстановления несущей способности путепровода.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтируют мостовые сооружения с опережением срока. Подробнее об этом читайте в нашем материале.