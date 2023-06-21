Названа причина крупного пожара на заводе в Волоколамске

Фото: МЧС РФ по МО
Площадь пожара увеличилась до 6 тыс кв м
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на заводе в Волоколамске, где загорелся цех по производству деревянных паллет. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
Пожар на предприятии на улице Ямской начался во вторник вечером. Сначала его площадь составляла 3 тыс кв м, однако позже она увеличилась до 6 тыс «квадратов». Огонь перекинулся на хранившуюся на улице продукцию.
Информации о пострадавших и ущербе не поступало. В 01:43 пожар был локализован.
Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Волоколамская городская прокуратура.
Как ранее сообщало «Радио 1», густой столб дыма был виден из разных районов города.
Пожар на предприятии на улице Ямской начался во вторник вечером. Сначала его площадь составляла 3 тыс кв м, однако позже она увеличилась до 6 тыс «квадратов». Огонь перекинулся на хранившуюся на улице продукцию.
Ход и результаты процессуальной проверки контролирует Волоколамская городская прокуратура.
Как ранее сообщало «Радио 1», густой столб дыма был виден из разных районов города.
Лора Луганская