Отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко сообщила, что теплоэнергетические предприятия страны инициируют банкротство, и в связи с этим вынужденно прекращают подготовку к отопительному сезону и подачу горячей воды. Об этом в четверг пишет ТАСС.
«Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже», — говорится в заявлении ассоциации, размещенном на ее сайте.Главы общин-членов Ассоциации городов Украины призвали премьер-министра страны Дениса Шмыгаля встретиться и найти способы предотвращения срыва отопительного сезона.
Читайте также:
Подоляк предупредил украинцев о предстоящей тяжелой зиме
Украинцы могут столкнуться с отопительными проблемами этой зимой
Мэр Киева Кличко рассказал о состоянии энергоресурсов
Артем Путинцев