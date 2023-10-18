Отопление почти во всех домах Химок включат к 19 октября

Фото: Минэнерго МО
Отопление практически во всех домах городского округа Химки планируют дать к 19 октября. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«По закону подача тепла может проводиться в течение 30 дней, но теплоснабжающая компания постарается уложиться в две недели. Сотрудники «Мосэнерго» устраняют более 10 повреждений на теплосетях в день. Во многие дома на улицах Победы и Кудрявцева уже поступило тепло. Держим ситуацию на контроле», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.Ранее в своем глава муниципалитета Дмитрий Волошин сообщал, что в Химках идут работы по восстановлению параметров отопления. Он уточнял, что до 16 октября во всех домах ТСК «Мосэнерго» должна была стабилизировать температурные показатели.
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Лора Луганская