Отопление в Москве начнут включать 3 октября

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«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы», — рассказал он журналистам.
Бирюков добавил, что отопление в первую очередь вернётся в социальные учреждения — такие, как школы, детские сады, поликлиники и больницы. Затем отопления дадут в офисных зданиях и жилых домах, после этого — на промышлаенных и торговых объектах.
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