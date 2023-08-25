Отправка лунной станции «Чаандраян-3» обошлась дешевле, чем съёмки голливудских фильмов о космосе

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На лунную миссию Индийской организации космических исследований было затрачено в два раза меньше средств, чем на съёмку космического блокбастера «Интерстеллар» режиссёра Кристофера Нолана. Об этом сообщает издание The Independent.
Уточняется, что Индия потратила на запуск модуля 75 млн долларов, в то время как бюджет кинокартины составил 165 млн долларов.
Кроме того, лунная миссия Индии также была более экономичной, чем съёмка фильмов «Марсианин» Ридди Скотта (108 млн долларов) и «Гравитация» Альфонсо Куарона (100 млн долларов).
Ранее сообщалось, что индийский луноход «Прагъян» в четверг, 24 августа, совершил первую поездку по поверхности Луны и приступил к взятию пробы грунта.
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Кроме того, лунная миссия Индии также была более экономичной, чем съёмка фильмов «Марсианин» Ридди Скотта (108 млн долларов) и «Гравитация» Альфонсо Куарона (100 млн долларов).
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Анастасия Чинкова