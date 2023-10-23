​Отпустить, забыть и думать о серьёзном: гороскоп для всех знаков с 23 по 29 октября. 

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Осенний коридор затмений в 2023 году завершится Лунным затмением 28 октября. Это будет самый энергетически мощный день этого периода. День Лунного затмения нужно провести правильно, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
В вопросах любви в этот период желательно отпустить отношения, которые очевидно уже закончились. Новые связи надо укрепить и убедиться в их подлинности. Можно обсудить совместные планы и перспективы с партнёром.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
На предстоящей неделе Овну надо преодолеть все трудности, только тогда он сможет насладиться желанным результатом.
Тельцу рекомендуется быть серьёзным и осторожным. Во взаимоотношениях с близкими желательно искать компромисс и выгоду для всех.
Близнецам нужно уделить время порядку в жизни. Эта неделя отлично подойдёт для того, чтобы обработать все документы и решить отложенные дела. Можно немного побыть наедине.
Рак будет спокоен и умиротворён. Тем, кто давно мечтал о снижении веса, можно приступать к делу. Эта неделя отлично подойдёт для налаживания питания, но важно придерживаться намеченных планов и не забывать про тренировки.
Льву надо немного ограничить активность. Энергию рекомендуется расходовать продуманно, чтобы не наступило переутомление.
Дева станет мудрее и опытнее. Мысли и выводы помогут правильно использовать возможности, которые вот-вот откроются.
Весам важно совместить романтическое, лёгкое настроение и серьёзный настрой. Их ждёт популярность и приятные, неожиданные перемены в планах.
Скорпиону нужно заняться своими финансами и оценить свой капитал. Рекомендуется также заняться собой и своими любимыми делами, хобби.
Стрелец почувствует себя увереннее. Все трудности будут легко разрешаться. Его авторитет повысится.
Козерогу необходимо проявить больше самостоятельности и упорядочить все свои мысли и дела.
Для Водолея предстоящая неделя – проверка на доброту. В этот период рекомендуется оказывать помощь и поддержку любимым. Также важно проявить щедрость.
Рыбам надо самим влиять на обстоятельства, держать всё под контролем и ответственно подходить к важным решениям.
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Екатерина Шмакова