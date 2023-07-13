Мельников заявил, что Суровкин не содержится в СИЗО

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«На этой неделе посетил СИЗО-6, Матросскую тишину, Кремлевский централ и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его. Удивительно, что Шарий и ВЧК-ОГПУ продолжают утверждать обратное», -отметил Мельников.Также Мельников не подтвердил слухи о том, что Суровкин может находиться в Одинцовском районе.
«Вряд ли он там, да и вообще в каком-либо месте принудительного содержания (данный факт очень сложно скрыть)», - сказал Алексей Мельников, пишет тг-канал «Раньше всех. Ну почти».Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писало, что генерал Сергей Суровикин находится под стражей. Согласно статье, помимо Суровикина для допросов задержаны еще 13 старших офицеров. Это произошло уже через несколько часов после начала мятежа ЧВК «Вагнер». При этом 15 человек уволили или временно отстранили от службы в ВС РФ.
Издание утверждает, что Суровикин был в курсе о предстоящем мятеже, однако непосредственно участие в нем не принимал. Пока генералу не предъявлено никаких обвинений. При этом уточняется, что старшие офицеры задержаны с целью «чистки рядов от тех кому нельзя больше доверять».
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