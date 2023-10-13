Овсянникова опровергла новости о своем отравлении

Существует теория, согласно которой, жертвами преступления становятся не случайные люди, а те, кто имеет психологию жертвы. Целый комплекс знаний объясняет причину, казалось бы, необъяснимого явления, когда один и тот же человек все время становится жертвой преступлений. Редакция «Радио 1» расскажет, как не пострадать от рук преступника и как злоумышленники выбирают того, на кого совершить нападение.