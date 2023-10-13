Овсянникова опровергла новости о своем отравлении

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова опровергла сообщения о своем отравлении, в своем Telegram-канале.
Напомним, вчера источники различных СМИ сообщали, что во Франции начали расследование возможного отравления журналистки Овсянниковой. Сообщалось, что Овсянниковой стало плохо 12 октября после того как она обнаружила неизвестный порошок у двери свой квартиры в Париже. После этого бывший редактор «Первого канала» почувствовала себя плохо.
По словам журналистки, она почувствовала себя плохо на улице, а затем уже вызвала домой врача. Овсянникова также заявила, что результаты почти всех ее анализов уже готовы, и никаких токсических веществ там не обнаружено.
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«Друзья, я действительно попала в больницу. С журналистами не общалась и надеялась, что эту информацию удастся сохранить в тайне. Единственное, что могу сказать, никакого «белого порошка», как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было», - прокомментировала ситуацию Овсянникова.
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Евгения Парфентьева