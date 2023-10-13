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Овсянникова опровергла новости о своем отравлении

13 октября 2023, 19:24
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова опровергла сообщения о своем отравлении, в своем Telegram-канале.
Напомним, вчера источники различных СМИ сообщали, что во Франции начали расследование возможного отравления журналистки Овсянниковой. Сообщалось, что Овсянниковой стало плохо 12 октября после того как она обнаружила неизвестный порошок у двери свой квартиры в Париже. После этого бывший редактор «Первого канала» почувствовала себя плохо.

«Друзья, я действительно попала в больницу. С журналистами не общалась и надеялась, что эту информацию удастся сохранить в тайне. Единственное, что могу сказать, никакого «белого порошка», как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было», - прокомментировала ситуацию Овсянникова.


По словам журналистки, она почувствовала себя плохо на улице, а затем уже вызвала домой врача. Овсянникова также заявила, что результаты почти всех ее анализов уже готовы, и никаких токсических веществ там не обнаружено.

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#отравление
#франция
#больница
#журналист
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В Мытищах планируют расселить более 60 аварийных домов
13 октября 2023, 20:02

Фото: Минимущество МО

В Мытищах в этом году расселены семь аварийных домов. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая. Она назвала расселение и ликвидацию аварийного жилья в муниципалитете одним из приоритетных направлений работы.
«В текущем году полностью расселены семь аварийных домов, ещё пять – частично. Сейчас в списке аварийного жилищного фонда городского округа числится 66 многоквартирных домов общей площадью 51,7 тыс кв м. В них проживают 946 семей», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она подчеркнула, что весь аварийный жилищный фонд имеет перспективы на расселение в рамках заключённых инвестконтрактов и инвестсоглашениий. 
 
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#мытищи
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#переселение
#юлия купецкая
#подмосковье
#московская область
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«Духовная проституция»: Депутат Милонов высказался о рынке эзотерических услуг
Депутат Милонов призвал запретить рынок эзотерических услуг
13 октября 2023, 18:56

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Вред, который наносят россиянам представители рынка эзотерических услуг, неисчерпаем, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью для «Москва 24».
«Мало того, что они выкачивают деньги, так ещё людей сбивают с пути. Вместо того, чтобы преодолеть себя, помолиться, он идёт к этим пожирателям, рогоносцам, которые пытаются какой-то суррогат подсунуть», — прокомментировал ситуацию Милонов. 

По словам депутат, все мистики - это злокачественное образование, которому нет места в российском обществе.

В завершении Милонов призвал гадалок и экстрасенсов перестать заниматься «духовной проституцией».

Ранее известный экстрасенс Зираддин Рзаев заявил, что экстрасенс – очень редкое явление, поэтому в салоне почти всегда принимают мошенники.

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#деньги
#депутат
#виталий милонов
#эзотерика
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Эзотерик Рзаев развеял миф о пятнице 13-е
13 октября 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/ronniechua

Эзотерик Зираддин Рзаев заявил, что все истории про неудачи и ужасные события в пятницу 13-ого являются не более, чем мифом.
«Все истории про пятницу 13-е — это не более чем народный фольклор, каким-то образом распространившийся на всю планету. Это можно сравнить с тем, как в Китае избегают числа «4», которое считается «знаком смерти». В этом, кстати, есть своя логика, ведь, например, времен года тоже четыре, и последнее из них — зима — является символом увядания и старости, не только природы, но и человека», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Рзаев.

При этом, он отметил, что во многих религиях мира пятница как день недели считается счастливым днём, а в христианстве, например, дьявольским числом считается 666, а не 13.

Он также отметил, что в пятницу 13-е может быть и вполне счастливый день, однако и от неудач в это время никто не застрахован.

По словам специалиста, с точки зрения нумерологии, ни само число 13, ни пятница, ни их сочетание не несут в себе никакой энергетической опасности для человека.

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#счастье
#эзотерика
#человек
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Общественник Абдулхаков рекомендовал мужчинам не бояться стать отцом
13 октября 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/Wavebreakmedia

Лидер общественного движения «Отцы Страны» Ринат Абдулхаков заявил, что роль отца в жизни человека одна из ключевых, и мужчинам не стоит бояться этой роли.
По его мнению, быть отцом – это самая важная и приятная ответственность.

«Отец может быть строг, иногда его ребенок может даже бояться, но он дает воспитание, отличное от материнского. Мама — мягкая, приласкает, пожалеет, а папа может быть груб, но, главное, справедлив», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Абдулхаков.

Он добавил, что вырастить гражданина и человека – уже серьёзный подвиг.

Ранее Ринат Абдулхаков один из первых инициировал ввод Дня отца в перечень государственных. В России этот праздник отмечается 15 октября.

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#праздник
#воспитание
#отец
#семья
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Российские мусульмане выразили соболезнования журналисту Sputnik, потерявшему дочь
Российские мусульмане выразили соболезнования журналисту Sputnik
13 октября 2023, 18:36

Фото: iStock/RasselOK

Мусульмане России выразили искренние соболезнования журналисту Хайбару Акифи, который попал под обстрел ВСУ в Белгородской области, где он был ранен, а его дочь погибла. Об этом сообщает РИА Новости.
«Самые искренние слова поддержки Хайбару Акифи. Ужасная трагедия. Терпения, сил и здоровья. Мусульмане Северного Кавказа разделяют ваше горе. Молитвенно мы с вами», - цитирует РИА Новости председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева.

Напомним, накануне генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что в результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. По его словам, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik,находится в реанимации.

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#россия
#трагедия
#мусульмане
#журналист
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Сокуров рассказал о запрете своего фильма к показу на фестивале в Москве
Режиссер Сокуров: Фильм «Сказка» не покажут на фестивале «КАРО.Арт» в Москве
13 октября 2023, 17:50

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Министерство культуры РФ запретило показ кинокартины «Сказка», который должен был состояться в рамках международного фестиваля «КАРО.Арт» 15 октября. Об этом сообщил режиссер Александр Сокуров.
В своем телеграм-канале он выразил недоумение по поводу запрета демонстрации фильма, и сообщил, что намерен выяснить мотивы и причины такого решения Минкульта. Сокуров также опасается, что теперь картине откажут в выдаче прокатного удостоверения. Кроме того, он предположил, что последует некий негласный запрет не только на этот фильм, но и на другие его работы, созданные ранее.

По сюжету действие кинокартины «Сказка» разворачивается в годы Второй мировой войны. Однако создатели фильма уверяют, что это абсолютная условность, на экране показана фантастическая история с полностью вымышленным сюжетом.

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#фильм
#запрет
#режиссёр
#фестиваль
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Почти 70% петербуржцев имеет высшее образование
13 октября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Опрос «Петербургского дневника» совместно с «Единой картой петербуржца» показал, что среди жителей Санкт-Петербурга 69% имеют высшее образование.
При этом, 15% имеют среднее специальное образование, 4% — среднее общее образование и столько же — неоконченное высшее образование.

Как передаёт «Петербургский дневник», 2% респондентов признались, что в настояще время находятся в процессе получения высшего образования, столько же людей заявили о том, что имеют основное общее образование.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян (41%) хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта для решения рабочих вопросов. Но больше половины респондентов (55%) ответили, что ещё не до конца понимают суть работы ИИ.

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#образование
#санкт-петербург
#опрос
#общество
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Как не стать жертвой преступления: преступник чувствует, кто «отбился от стада»
13 октября 2023, 17:07

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Существует теория, согласно которой, жертвами преступления становятся не случайные люди, а те, кто имеет психологию жертвы. Целый комплекс знаний объясняет причину, казалось бы, необъяснимого явления, когда один и тот же человек все время становится жертвой преступлений. Редакция «Радио 1» расскажет, как не пострадать от рук преступника и как злоумышленники выбирают того, на кого совершить нападение.

Психология жертвы


Жертва преступления – это человек, которому причинен вред. Это могут быть физические увечья, моральный ущерб, нарушение прав или эмоциональные страдания. Существует целая наука – виктимология, которая занимается изучением поведения жертвы и ее психотипа. Со временем у виктимологии появились различные направления. Сторонники одного из них уверены, что особенное поведение присуще не только жертвам преступлений, но и тем, кто может пострадать от несчастного случая или стихийного бедствия.

Как преступник чувствует жертву


Психологи утверждают, что преступники действуют как «хищники», если провести аналогию с животными миром. На невербальном уровне люди чувствуют, кто «отбился от стада» или слабее. Излишняя суетливость, несобранность, невнимательность могут выдать неуверенного человека.

Кроме того, жертвы сами часто провоцируют злоумышленников, не задумываясь об этом. Излишние украшения, мобильные телефоны в заднем кармане, расстегнутые сумки или барсетки провоцируют преступников на противоправные действия. Такие признаки также характеризуют жертву. Злоумышленник считывает несобранность и невнимательность человека и понимает, что может этим воспользоваться. Еще одной причиной, по которой преступник выберет невнимательного или слишком задумчивого человека станет то, что потенциальная жертва не сможет вовремя среагировать на противоправное действие. Даже будучи в хорошей физической форме, слишком рассеянный человек не сразу заметит пропажу кошелька или мобильного телефона и бросится вдогонку за преступником.

Как не стать жертвой преступника


Чтобы избежать неприятностей и не стать жертвой следует поработать над своим сознанием. Психологи рекомендуют выходя из дома сосредотачиваться на всех процессах. Зачастую люди едут в общественном транспорте или идут по улице в наушниках, разговаривая по телефону и просто погрузившись в собственные мысли. Концентрируясь на определенном действии, внимание притупляется, это легко считывается человеком, который наблюдает за жертвой.

Важно научиться контролировать все происходящие процессы, обращать внимание на посторонних людей. Преступник не нападет на человека, если будет чувствовать опасность, если будет понимать, что он был замечен или предполагать, что может получить отпор.
Специалисты отмечают, что к еще одному фактору, который может сыграть против потенциальной жертвы может стать тихий голос или излишняя зажатость. Рядом с таким человеком злоумышленник будет чувствовать физическое и психологическое превосходство.
 
Чтобы обезопасить себя от неприятностей, нужно научиться производить впечатление сильного, уверенного в себе человека, излучающим спокойствие и твердость. Однако излишнюю браваду демонстрировать не стоит, это может спровоцировать преступника. 

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#психолог
#преступники
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#психология
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#жертвы
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Собчак объяснила, почему не будет воевать за Израиль
Собчак объяснила, что не подходит для армии Израиля по возрасту
13 октября 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак объяснила, почему не пойдет воевать за Израиль. По ее словам, она не подходит для службы в любой армии, в том числе и израильской, по возрасту.
В прошлом году журналистка получила израильский паспорт. К тому же она одной из первых поддержала комика Максима Галкина*, которого некоторые осудили за то, что он не берет в руки оружие, учитывая тяжелую ситуацию в стране, где проживает. Собчак обратилась к Галкину* с призывом не реагировать на высказывания недоброжелателей. В ответ на это пользователи начали интересоваться, почему Ксения сама не идет воевать за страну, гражданкой которой является. 

В эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.

Собчак также высказалась по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке. Она сказала, что Израиль является ее второй родиной, а нападение боевиков ХАМАС назвала варварством.

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* Признан иноагентом на территории РФ
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