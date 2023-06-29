Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в этом году составила 73,4 года

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Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году выросла до 73,4 года
Прогнозируемая продолжительность жизни на территории РФ в текущем году достигла 73,4 года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Напомним, что в минувшем году удалось зафиксировать исторический минимум по младенческой смертности, показатель составил 4,4 промилле. Согласно прогнозам экспертов, в 2030 году цифра должна опуститься до 3,3 промилле.
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Отметим, что он стал участником заседания комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам, показатель продолжительности жизни в России уж превысил тот, что был зафиксирован в допандемийный период.«Младенческая смертность составила 4,1 промилле», - подчеркнул Мурашко.
Напомним, что в минувшем году удалось зафиксировать исторический минимум по младенческой смертности, показатель составил 4,4 промилле. Согласно прогнозам экспертов, в 2030 году цифра должна опуститься до 3,3 промилле.
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Татьяна Лаврова