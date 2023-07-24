Ozon начнет предлагать работу осужденным

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«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», - сообщили представители компании.
Проект планируют реализовать до конца года. При этом, в Ozon отметили, что процент осужденных сотрудников не будет превышать десяти от общего численности персонала в каждой конкретной точке.
Осужденных смогут устроить на работу в Казани, Ростове-на-Дону и в Ростовской области.
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