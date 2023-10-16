Ozon планирует запретить продавцам торговать навозом

Фото: iStock/style-photography
Один из крупнейших в России маркетплейсов Ozon планирует ввести несколько новых ограничений как для продавцов, так и для покупателей, сообщает Telegram-канал Mash.
Из самого неприятного - Ozon планирует убрать пониженную комиссию на товары от Apple, а также запретить продавцам торговать навозом и шинами.
Однако, это еще не все. С сегодняшнего дня за просроченную или отменённую посылку штрафуют на 1,5% от стоимости товара. Кроме того, с 26 октября алгоритмы начнут отслеживать и отмены, сделанные продавцом. Если их 30% от общего числа — блок на неделю, повторно — навсегда.
Помимо этого, для продавцов возрастет количество штрафов в размере 10 тысяч рублей. Подобный теперь можно будет схлопотать за распределение товара в неверную категорию или за отсутствие маркировки «18 ».
Читайте также:
Wildberries отменит комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard
РБК: Главы сервисов знакомств рассказали о нюансах создания аналога Tinder
Wildberries объяснил введение комиссии особенностями технологического процесса
Однако, это еще не все. С сегодняшнего дня за просроченную или отменённую посылку штрафуют на 1,5% от стоимости товара. Кроме того, с 26 октября алгоритмы начнут отслеживать и отмены, сделанные продавцом. Если их 30% от общего числа — блок на неделю, повторно — навсегда.
Читайте также:
Wildberries отменит комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard
РБК: Главы сервисов знакомств рассказали о нюансах создания аналога Tinder
Wildberries объяснил введение комиссии особенностями технологического процесса
Евгения Парфентьева