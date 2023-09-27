Маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей онлайн

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Сейчас к покупке доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайской марки Chery. Предстваителя Ozon уточнил, что за гарантию и сервисное обслуживание будет отвечать дилер. Также маркетплейс не предоставляет кредит на покупку машин.
Ранее, в 2020 году, Ozon проводил тестирование категории «Автомобили» на своей площадке, но покупатели могли только забронировать авто на маркетплейсе. Оплата проводилась у дилера в салоне.
Ранее стало известно, что компания «Автодом» запустит продажи китайских электромобили Zeekr в России.
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