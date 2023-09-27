Маркетплейс Ozon запустил продажи автомобилей онлайн

Принять участие в Международной цифровой олимпиаде «Волга-IT’2023» могут школьники и студенты от 16 до 23 лет.

Олимпиада «Волга-IT’2023» проводится на регулярной основе с 2006 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2023 году олимпиада пройдёт по 5 дисциплинам:— 1С программирование;— Web-дизайн;— Телекоммуникации и информационная безопасность;— Backend-разработка: Web API;— Искусственный интеллект и анализ данных.

Чтобы принять участие в олимпиаде необходима предварительная регистрация по ссылке. Для участия также требуется прохождение профильного теста.

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