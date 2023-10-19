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Озвучен самый популярный в России англицизм

Слово «фейк» стало самым часто употребляемым англицизмом в РФ
19 октября 2023, 15:21
Фото: istockphoto.com/aga7ta

Фото: istockphoto.com/aga7ta

Исследование Pro-Vision Communications продемонстрировало, что самым наиболее популярным в российских СМИ и соцсетях иностранным словом английского происхождения стало «фейк».

На втором месте оказалось слово «кейс», третье место занял «лайфхак». Кроме этих англицизмов в топ самых частых в употреблении оказались «коворкинг», «хайп», «фудкорт», «юзер», «дедлайн».

Как передаёт Газета.ру, исследователи изучили более 5 800 материалов о заменах и около 340 тыс. публикаций с англицизмами в СМИ с 1 января по 18 сентября 2023 года. Кроме этого, в рамках работы были рассмотрены посты и комментарии в крупнейших сообществах соцсети «ВКонтакте» с темой замены иностранных выражений.

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В Ярославе скончался ветеран Великой Отечественной войны Каменецкий
19 октября 2023, 15:28

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Ярославе на 98 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Каменецкий, об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
«Большая потеря. Не стало Александра Феофановича Каменецкого. Полковника, командира, ветерана Великой Отечественной Войны, настоящего героя. Его жизнь достойна учебников истории», - прокомментировал ситуацию Евраев. 

Будучи пятнадцатилетним парнем Каменецкий ушёл в партизаны, затем попал в концлагерь, однако, смог сбежать оттуда. Военный служил разведчиком-радистом и не ушёл из армии даже будучи раненым. В результате, Каменецкому удалось дойти до Праги. 

На протяжении долгих лет Каменецкий возглавлял областную ветеранскую организацию, с помощью которой оказывал помощь героям войны, а также занимался патриотическим воспитанием молодого поколения.

Евраев высказал искренние соболезнования родным и близким Каменецкого.

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#соболезнования
#ветеран
#великая отечественная война
#смерть
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Путин подписал закон об объектах культурного наследия
Путин подписал закон об обличении содержания объектов ВОВ
19 октября 2023, 15:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о выделении специального раздела в реестре объектов культурного наследия для памятников Великой Отечественной войны. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, закон предполагает облечение содержания памятников Великой Отечественной войны, которые являются объектами культурного наследия.

Уточняется, что будет создан отдельный раздел, в котором будет содержаться информация о включении объектов, сохраняющих память о событиях и участниках войны, в список культурного наследия.

Отмечается, что ранее в реестре отсутствовало упоминание об объектах культурного наследия Великой Отечественной войны, что не давало посчитать точное число таких объектов, а также не способствовало проведению работ по их восстановлению.

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#культура
#памятники
#великая отечественная война
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Загадочная смерть мужика из «Деревни дураков»: от чего скончался Сергей Гладков
19 октября 2023, 15:20

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Автор и сценарист Сергей Гладков скончался в возрасте 60 лет. Зрители знакомы с творчеством артиста по развлекательному шоу «Каламбур», которое транслировалось в эфире телеканала ОРТ во второй половине 90-х. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной смерти артиста и чем известен автор комедийного жанра.

Сергей Гладков умер

 
19 октября оборвалась жизнь мастера комедийного жанра Сергея Гладкова. Артист и автор проектов скончался на 61-ом году жизни. У Сергея остались жена и двое детей. Прощание с артистом состоится 21 октября в Одессе, где он проживал на протяжении последних лет. 
 

Сергей Гладков: причина смерти

 
Внезапная смерть Гладкова стала неожиданностью для поклонников его творчества и близких. Его кончину подтвердили коллеги и родственники, однако обстоятельства смерти артиста по-прежнему неизвестны. Телеграм-канал «Думская» сообщает, что артист на протяжении длительного времени сильно болел, что могло привести к его скорой кончине.  
 

Сергей Гладков: биография


Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Несмотря на детские мечты стать клоуном, он решил получить техническое образование и поступил в Одесский политехнический институт на факультет машиностроения и робототехники.
В годы учебы Гладков собрал первую  клоунскую группу, которая стала прообразом будущих проектов «Магазин Фу» и «Деревня дураков». Он принимал участие в различных фестивалях и уже с 1989-го года был сотрудником Одесской госфилармонии.  Первым телевизионным опытом для Гладкова стало участие в съемках проекта «Маски-шоу» с 1992 по 1995 год.
 
Сценарист известен миллионам зрителей по роли усатого мужика из «Деревни дураков», неудачника в «Баре Каламбур», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике».
 

Артисты о смерти Сергея Гладкова

 
Народная артистка России, юмористка и телеведущая Клара Новикова выразила соболезнования близким Сергея Гладкова в связи с его смертью. Она рассказала, что близко знакома со сценаристом не была, однако новость о его смерти сильно ее опечалила, поделилась переживаниями артистка в беседе с изданием NEWS.ru. Новикова назвала Гладкова отличным клоуном, и отметила, что сейчас в стране не хватает таких профессионалов.
 
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Суд отклонил иск обладателя авторских прав на песню «Музыка нас связала» к ТВЦ
19 октября 2023, 15:01

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Мираж-медиа» в отношении телеканала ТВЦ.
Ранее сообщалось, что ООО «Мираж-медиа», которому принадлежат авторские права на песню «Музыка нас связала» группы «Мираж», потребовал взыскать с телеканала ТВЦ 300 тысяч рублей. Такое требование было выдвинуто из-за того, что телеканал в передаче «Кабаре «Чёрный кот» использовал эту композицию без разрешения. 

Уточняется, что компания получила права на песню от основателя группы «Мираж» и автора музыки Андрея Литягина.

ООО «Мираж-медиа» оказалось недовольно исполнением песни бывшей солисткой группы Маргаритой Суханкиной в ноябре 2021 года. 

Суд отклонил иск, поскольку ТВЦ имеет лицензию на использование композиции в разных форматах, кроме публичного исполнения. ООО «Мираж-медиа» пыталось убедить суд в том, что композиция была исполнена в студии при большом количестве людей. Однако студийное исполнение в закрытом формате всё же не является публичным. 

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#суд
#музыка
#права
#медиа
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Путин подписал закон о снижении НДС до 10% на детские товары
19 октября 2023, 14:56

Фото: iStock/Ksenia Sandulyak

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяется перечень детских товаров, которые будут облагаться пониженной ставкой НДС в 10% при реализации. Информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.
Под пониженную ставку налога попадает продажа детской мебели, например, манежи, стульчики для кормления. Кроме того, НДС снижен до 10% на детские автокресла и велосипеды. На ванночки и горки для купания младенцев, бутылочки для кормления, соски и подгузники также будет действовать пониженная ставка НДС 10%.

Ранее Путин подписал федеральный закон о денонсации Россией конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ подписан с целью избежания дискриминационного отношения в рамках мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы.


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Игроки World of Tanks сдают деньги на помощь Украине
Разработчик игры World of Tanks анонсировал сбор средств для Украины
19 октября 2023, 14:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Студия, занимающаяся разработкой компьютерной игры World of Tanks, заявила о начале сбора средств для Украины. Об этом сообщается на сайте компании.
Уточняется, что пользователям предлагается купить специальные наборы, с которыми они смогут играть. А деньги, полученные компанией от продажи, пойдут на закупку машин скорой помощи для Украины.

В компании отметили, что игровые наборы смогут приобрести игроки World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.

Также студия Wargaming заявила, что за прошедшие полгода пожертвовала один миллион долларов на закупку медицинского оборудования и помощи пострадавшим на Украине. Также были переданы средства на помощь мирному населению страны.

Напомним, что разработчик популярной игры продал свой российский и белорусский бизнес в июле 2022 года. Его приобрёл бизнесмен Малик Хатажаев. 

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#украина
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#компьютер
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Госдума вводит уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии
19 октября 2023, 14:38

Oleg Elkov

Государственная дума РФ на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Информацию об этом сообщает ТАСС.
Законопроект внесла в Думу в сентябре группа депутатов во главе с председателем комитета палаты по информационной политике Александром Хинштейном в пакете законопроектов, который разрешает Росгвардии иметь в своем составе добровольцев.

Документом предусматривается наказание за распространение недостоверной информации о добровольческих формированиях и за взаимодействие с зарубежными странами по вопросам решения уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. 

Согласно данным поправкам, за публикацию фейков о добровольцах-росгвардейцах нарушителям может грозить штраф от 700 тыс. руб. до 1,5 млн руб., исправительные работы от года, принудительные — до трех лет. В случае тяжких последствий максимальное наказание может достигать 15 лет лишения свободы.

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#законопроект
#рф
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Депутат Тумусов назвал правильным введение мастер-классов по сбору грибов
19 октября 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/Natalya Maisheva

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею ввести в России мастер-классы по безопасному сбору грибов.
«Просвещать людей по разным вопросам — это абсолютно правильно. По грибам инициатива возникла больше из-за вступившего в силу закона о том, что грибы, которые вошли в Красную книгу, нельзя собирать. <…> Очень много кривотолков ходит о том, что за грибы будут штрафовать, сажать, а речь идёт об очень редких, краснокнижных грибах», — прокомментировал в беседе с RT Тумусов.

Он добавил, что такие мастер-классы могут способствовать сбереганию биоразнообразия природы и сохранению редких растений, животных и грибов, что сейчас очень актуально.

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#грибы
#рф
#мастер-класс
#госдума
#россия
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Юрист Соловьёв предупредил именинников об опасной схеме мошенничества
19 октября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/Mariia Skovpen

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о новой схеме мошенничества, жертвой которой могут стать именинники.
По его словам, человеку может прийти сообщение о хорошей скидке, например, на бытовую технику в честь дня рождения. Именинник проходит по ссылке, оплачивает товар, однако ничего не получает.

«В итоге ни денег, ни товара. Оформлено всё так, что не вызывает вопросов, у мошенников есть базы данных тех, у кого день рождения. Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

Ранее юрист Иван Соловьёв предупреждал водителей, что после проезда по платной трассе им могут под видом уведомлений о задолженности приходить СМС-сообщения от мошенников.

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#юрист
#день рождения
#смс
#мошенничество
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