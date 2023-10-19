Озвучен самый популярный в России англицизм

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Исследование Pro-Vision Communications продемонстрировало, что самым наиболее популярным в российских СМИ и соцсетях иностранным словом английского происхождения стало «фейк».
Как передаёт Газета.ру, исследователи изучили более 5 800 материалов о заменах и около 340 тыс. публикаций с англицизмами в СМИ с 1 января по 18 сентября 2023 года. Кроме этого, в рамках работы были рассмотрены посты и комментарии в крупнейших сообществах соцсети «ВКонтакте» с темой замены иностранных выражений.
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