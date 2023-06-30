Озвучен самый эффективный способ инвестирования

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Им оказалась покупка жилья с целью сдачи в аренду
Эксперты заявили, что самым эффективным методом инвестирования в настоящее время является покупка недвижимости с целью сдачи в аренду.
Однако, россиян предупредили, что эффект от такого вложения отнюдь небыстрый – срок окупаемости по некоторым оценкам может составлять 20 лет.
Как передают «Дни.ру», для покупки лучше выбирать проекты, строительство в которых либо завершается, либо завершено.
В то же время стало известно, что в новостройку на Бескудниковском бульваре в Москве начали переезжать участники программы реновации столичного жилищного фонда.
А мэр столицы Сергей Собянин заявил о значительном преображении столичных дворов, в частности, детских площадок за последнее десятилетие.
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Однако, россиян предупредили, что эффект от такого вложения отнюдь небыстрый – срок окупаемости по некоторым оценкам может составлять 20 лет.
В то же время стало известно, что в новостройку на Бескудниковском бульваре в Москве начали переезжать участники программы реновации столичного жилищного фонда.
«Более 200 жителей из 79 семей дома получили письма с предложениями равнозначных квартир от департамента городского имущества и смогут начать переезд в новостройку. В Бескудниковском районе переселение коснулось более 6 тыс. человек, из них свыше 5,5 тыс. горожан уже заключили договоры на равнозначные квартиры по программе реновации», — приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
А мэр столицы Сергей Собянин заявил о значительном преображении столичных дворов, в частности, детских площадок за последнее десятилетие.
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Мелисса Тимофеева