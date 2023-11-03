Озвучена главная киберугроза российским компаниям

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Руководитель Лаборатории цифровой криминалистики F.A.C.C.T. Антон Величко отметил, что программы-вымогатели являются одной из основных киберугроз для российских компаний.
Так, выяснилось, что за девять месяцев года количество атак таких программ увеличилось на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем, он добавил, что за этот год выросло число политически мотивированных атак.
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«В этом году рост подобных атак был особенно заметным. Утёкшие данные атакующие сразу не публикуют, а используют для проведения каскадных атак на крупных игроков как коммерческого, так и государственного секторов», — пояснил в беседе с RT Величко.
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