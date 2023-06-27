Озвучена главная причина нашествия змей в Московском регионе

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Герпетолог Старков: «Они ищут еду»
Герпетолог, змеелов Владислав Старков заявил, что нашествие уже и гадюк в Москве и Подмосковье вызвано нехваткой пищи для них в их привычных условиях обитания.
Ранее доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что «нашествие» змей в Москве и Подмосковье может быть вызвано несколькими причинами. Так, по словам эколога, это может быть связано с относительно теплой весной в регионе, из-за чего количество змей могло вырасти. Пинаев отметил, что змеи теплолюбивы, а температура в городе всегда выше, чем за городом. Также уточняется, что в городе у змей меньше естественных врагов.
«Причина в другом: они ищут еду. Уж – монофаг, он питается земноводными, в основном лягушками. Если с их поиском появляется проблема, они начинают искать другие места. Зима с оттепелью сильно уменьшила популяцию их основного вида пищи», – объяснил в беседе с «Абзацем» Старков.
Мелисса Тимофеева