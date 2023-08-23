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Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта

Адвокат Зорин: «Долги — наиболее частая причина отказа в оформлении загранпаспорта»
23 августа 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/Mikhail Strogalev

Адвокат Александр Зорин заявил, что самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности.
«Долги — наиболее частая причина отказа в оформлении загранпаспорта. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится лишь после их полного погашения», — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Зорин.

Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта.


Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.

Проблемы с оформлением документа могут возникнуть у граждан призывного возраста, лиц, по роду своей деятельности имевших допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям и гостайне, работающих в таких структурах, как, например, ФСБ, а также у тех людей, которые проходят или уже прошли процедуру банкротства.

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#документы
#россия
#право
#закон
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Жители Московской области обратились на номер «112» более 78 миллионов раз
23 августа 2023, 18:30

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Система-112 Московской области создана 1 июня 2015 года и работает уже 8 лет, за которые операторам удалось принять около 78 миллионов звонков.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112», за это время операторы приняли и обработали более 77 миллионов вызовов.

Согласно статистике, на протяжении всех лет работы службы спасения самыми массовыми остаются обращения, адресованные скорой медицинской помощи — более 70%, обращения в полицию и ГИБДД составляют 23%, остальные 7% вызовов приходятся на пожарную охрану, аварийную газовую службу, службу «Антитеррор» и другие службы.

Ежедневно на горячую линию службы спасения выходят около 400 операторов, среди которых психологи, лингвисты, сурдопереводчики и другие. Так, в службу спасения может позвонить даже иностранец или человек с нарушениями слуха или речи.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.

По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.

Звонок на номер «112» помог спасти инвалида из горящего дома.
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Специалисты выполнили перенос данных о лесах Подмосковья в специальную систему
23 августа 2023, 18:15

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Миграция данных о лесах Подмосковья в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса выполнена на 100%.

С 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях заработает Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), в которую выгрузили все данные о лесах, использовании, охране, защите и другая информация. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Ретроспективные данные по лесничествам Подмосковья готовы и полностью загружены в систему. Наш регион готов к работе», - рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов. 

Подмосковье в числе первых начнет работать в новой системе.

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#информация
#георгий филимонов
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Эксперт Маринин: посадка станции на Луну сделала Индию космической державой
23 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/Elen11

Научный сотрудник московского Музея космонавтики Игорь Маринин заявил, что мягкая посадка автоматической станции на Луну сделала Индию великой космической державой. Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, Индия стала четвёртой страной, которая смогла совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Маринин отметил, что специалисты Индии первыми в мире посадили свой космический аппарат вблизи южного полюса Луны. 

Сообщается, что по степени сложности это гораздо тяжелее, чем прилунение в приэкваториальных районах, которые ранее осуществляли СССР, США и КНР.

Напомним, посадочный модуль станции «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну. В полярном регионе Луны, прилунение индийской миссии стала первой мягкой посадкой, после крушения российской станции «Луна-25».

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#луна
#индия
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#станции
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В Петербурге задержали двух полицейских за избиение задержанных
В Петербурге полицейских задержали за избиение супружеской пары на улице
23 августа 2023, 18:04

Фото: iStock/artolympic

Сотрудники СКР в Санкт-Петербурге задержали двух постовых полицейских, которые избили супружескую пару в начале августа. Об этом сообщает СК по региону.
Инцидент произошел в начале августа. Два сотрудника патрульно-постовой службы полиции применили грубую физическую силу к задержанным. 

После того, как на задержанных были надеты наручники, полицейские распылили в лицо мужчины газовый баллончик, затем нанесли несколько ударов по голове. В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрания им меры пресечения. 

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#меры
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Важным событием для Подмосковья стало онлайн-движение «Книга рекордов учителя»
23 августа 2023, 18:00

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Целью создания книги стало развитие наставничества «учитель-ученик», поддержка и освещение эффективного опыта педагога, популяризация профессии учителя.

Образовательные учреждения сняли видеоролики на определенную тематику и загрузили на сайт движения. Посмотреть ролики можно на сайте. 

На сайте представлены разные тематики: 

— Выдающиеся ученики. Там учителя представляют сюжеты о победах учеников ВСОШ и НТО. 
— Выдающиеся выпускники. Учителя рассказывают о поступлении выпускников образовательной организации в ТОП-5 вузов страны. 
— Высокий балл ЕГЭ рассказывает о получении выпускниками высоких баллов по итогам единого госэкзамена. 
— Герои России представляет сюжеты об учениках, выпускниках и/или учителях имеющих звание «Героя России» и другие. 

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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Психолог Наумова объяснила, как спасти ребёнка от травли в школе
23 августа 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/shironosov

Семейный психолог Наталья Наумова заявила, что уберечь ребёнка от буллинга в школе можно, приучая его в семье к самостоятельности и умению защитить себя.
Также психолог подчеркнула, что важно, чтобы дома ребёнок не ощущал некой травли со стороны самих родителей.

«Важно, чтобы сами родители относились к ребёнку хорошо и нежно, и не травили его в семье. Нужно, чтобы у ребёнка была возможность принимать собственные решения, чтобы его мнение учитывалось. Именно в семье должны формироваться условия, чтобы ребенок был сильным, и при этом не нарушал границ другого человека», – пояснила в беседе с Общественной Службе Новостей Наумова.

Она добавила, что родителям важно общаться с ребёнком, рассказывать о личном опыте обучения и общения в школе, а также приучать своё чадо к школьной коммуникации, например, с помощью игровых практик.

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В Подмосковье проведут вебинар о программах дошкольного образования

Эксперт по выживанию Халилов назвал правила поведения для детей при нападении взрослых
 
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#родители
#школа
#буллинг
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В Подмосковье проведут вебинар о программах дошкольного образования
23 августа 2023, 17:43

Фото: istockphoto / dolgachov

АСОУ в рамках Форума педагогов Подмосковья 2023 проведет вебинар «Федеральная образовательная программа дошкольного образования: ключевые акценты».

В вебинаре будет интересно принять участие подмосковным педагогам. Спикерами станут специалисты кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования Академии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Пройти регистрацию на вебинар можно по ссылке.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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В Красногорске объявлена закупка для детской областной больницы
23 августа 2023, 17:28

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении конкурса на поставку плазменного стерилизатора для оснащения красногорской детской больницы.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на поставку плазменного стерилизатора для оснащения здания ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в Красногорске» — сообщила министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Подрядчик, с которым будет заключён контракт, должен будет поставить 2 стерилизатора в областную больницу в 2024 году. Приём заявок уже стартовал и продлится он до 29 августа 2023 года. Начальная цена контракта 34 068 666,66 рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.

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Петербургские снегоплавильные пункты уже начали готовить к сезону
23 августа 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/ANATOLii SAVITSKii

Грядущей зимой в Санкт-Петербурге будут работать 18 снегоплавильных пунктов, которые уже начали готовить к сезону. Об этом сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Как передаёт «Петербургский дневник», специалисты уже очищают песколовки и плавильные камеры от песка, камней и мусора, а также чистят лотки водоотведения и промывают сети.

Уточняется, что из 18 снегоплавок в городе будет 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь инженерно оборудованных снегоприёмных пунктов. Столько же их было и прошлой зимой.

При этом, до первых прогнозов о выпадении снега все эти пункты и вся техника будут находится в режиме ожидания.

А в трёх городских округах Московской области при содействии Газпрома пройдёт масштабный ремонт систем теплоснабжения. Это Воскресенск, Солнечногорск и Химки.

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