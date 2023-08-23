Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта

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«Долги — наиболее частая причина отказа в оформлении загранпаспорта. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится лишь после их полного погашения», — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Зорин.
Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта.
Проблемы с оформлением документа могут возникнуть у граждан призывного возраста, лиц, по роду своей деятельности имевших допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям и гостайне, работающих в таких структурах, как, например, ФСБ, а также у тех людей, которые проходят или уже прошли процедуру банкротства.
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