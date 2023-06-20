Озвучена площадь поисков пропавшего батискафа в Атлантике

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Пропавший батискаф в Атлантическом океане ищут на площади более 13 тысяч квадратных километров
В северной части Атлантического океана продолжаются поиски пропавшего батискафа. В настоящее время обследована площадь океана более 13 тыс. кв. км, об этом завил представитель береговой охраны США Джон Могер, пишет издание РИА Новости.
По его словам, спасатели осмотрели район поиска с воздуха. Площадь, на которой проходит поисковая операция размером со штат Коннектикут. Он также отметил, что США и Канада намерены расширить возможности и планируют проводить поиски судна под водой. Могер пояснил, что на гладь океана были сброшены буйки, улавливающие звук, который может исходить от находящихся на борту затерянной подлодки людей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что воздуха на пропавшем батискафе осталось на 40 часов.
По его словам, спасатели осмотрели район поиска с воздуха. Площадь, на которой проходит поисковая операция размером со штат Коннектикут. Он также отметил, что США и Канада намерены расширить возможности и планируют проводить поиски судна под водой. Могер пояснил, что на гладь океана были сброшены буйки, улавливающие звук, который может исходить от находящихся на борту затерянной подлодки людей.
Анастасия Крестьянова