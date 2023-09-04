Озвучены главные недостатки китайских автомобилей

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Наряду с этим, респонденты заявили, что китайские автомобили не совсем готовы к российским погодным условиям, в частности, к зиме. Около 19% опрошенных заявили, что некоторые китайские модели авто не выдерживают российские зимы.
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