Озвучены причины приостановки полетов из Египта в Москву

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«Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам», — приводит NEWS.ru сообщение пресс-службы.
При этом, туристы могут выбрать либо возврат денежных средств, либо перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках или на туры на другие направления.
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