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Озвучены причины приостановки полетов из Египта в Москву

«Интурист» заявила о технических причинах приостановки рейсов
08 сентября 2023, 20:08
Фото: istockphoto.com/Takosan

Фото: istockphoto.com/Takosan

Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене рейсов по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам.
«Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам», — приводит NEWS.ru сообщение пресс-службы.

При этом, туристы могут выбрать либо возврат денежных средств, либо перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках или на туры на другие направления.


Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у египетской авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября.

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#москва
#туристы
#полеты
#авиакомпания
#перелёт
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Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону
Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону XVII века
08 сентября 2023, 19:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин 8 сентября посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века.
Российский лидер поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Сообщается, что Путин подарил монастырю Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

Путин также пообщался с местными жителями после посещения Дивеевского монастыря. 

Напомним, ранее сообщалось, что возле Киево-Печерской лавры во время стояния икона святого великомученика Димитрия Солунского замироточила. Телеграм-канал Лавры опубликовал видео, на которым женщины держат в руках икону и показывают миро. Приложится к иконе во время съемки подходят другие верующие.

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#храм
#лидер
#путин
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Россиянам раскрыли, как делить животных при разводе
Зоопсихолог Волков призвал подходить к такому вопросу индивидуально
08 сентября 2023, 19:41

Фото: istockphoto.com/Chalabala

Зоопсихолог Мирослав Волков заявил, что при разводе или расставании хозяев животные также могут испытывать сильный стресс, поэтому при решении о дальнейшей судьбе питомца нужно подходить индивидуально.
«Нужно разбираться, насколько животное было привязано к одному из владельцев, кто из них проводил больше времени с питомцем, и уже тогда решать, кому его оставить», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Волков.

Он добавил, что состояние стресса у животного можно определить по тому, что обычно питомцу нехарактерно, как, например, порча мебели, навязчивое внимание, экспрессивное поведение.

Для того, чтобы питомец легче перенёс новые перемены специалист рекомендовал завести ему в «напарники» ещё одного питомца или добавить для него социальное взаимодействие.

По мнению Волкова, собаки намного сложнее переживают распад семьи, чем кошки.

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#кошки
#собаки
#животное
#семьи
#стресс
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Психолог Завадская рекомендовала родителям быть мягче к детям в начале учебного года
08 сентября 2023, 19:07

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Педагог-психолог Марина Завадская заявила, что в начале учебного года дети могут испытывать сложности в адаптации, поэтому родителям следует быть с ними более мягкими и внимательными.
«В начале учебы родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее. Нельзя сразу же требовать от ребёнка идеальной собранности и успеваемости, лучше постараться его разгрузить — при возможности не оставлять первое время на продленку, начинать ходить в кружки и секции ближе к середине или концу сентября. Переход от каникул к интенсивному учебному режиму должен быть мягким», — пояснила в беседе с Газета.ру Завадская.

Она рекомендовала больше разговаривать с ребёнком о нём самому, а также всячески поддерживать его и помогать ему.

Адаптация ребёнка к учебному процессу крайне важна, поскольку без неё у школьника может возникнуть стресс, который, в свою очередь, может привести к частым заболеваниям.

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#психолог
#стресс
#школа
#родители
#дети
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Лесопарк «Павловская Слобода» открыли после благоустройства
08 сентября 2023, 18:57

Фото: Минблаго МО

В городском округа Истра торжественно открыли лесопарк «Павловская Слобода». Это один из девяти объектов, которые в этом году благоустроят по программе губернатора «Парки в лесу», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
На территории лесопарка появились удобные дорожки для прогулок, велодорожки, спортивные зоны, игровые площадки для детей. На территории заработал пункт проката спортивного инвентаря. Для удобства и безопасности посетителей вдоль дорожек установят современные системы освещения и видеонаблюдения.
 
В честь торжественного открытия «Павловской Слободы» состоялась праздничная программа со спортивными и творческими мероприятиями. Перед посетителями выступили популярные исполнители, танцевальные коллективы. Зрителям показали спектакль театра ростовых кукол «Софит». 
 
Весь день на территории лесопарка проводили игры для детей и взрослых, мастер-классы, тренировки на свежем воздухе.

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#благоустройство
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#истра
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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Представитель ГУ МЧС России по МО Желепа рассказал о мерах безопасности в период проведения выборов
08 сентября 2023, 18:32

Фото: iStock/DmyTo

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата — Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.

Для участия в выборах зарегистрировались 445 261 участников голосования. Бюллетени уже выданы 263 944 избирателям.

Представитель главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Желепа рассказал корреспонденту «Радио 1» о мерах безопасности при проведении голосования.

«В отношении всех объектов, которые задействованы в проведении выборной кампании текущего года, проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия. В целях профилактики нарушения требований пожарной безопасности на объектах данной категории проведены инструктивные занятия с соответственными должностными лицами. Состоялись практические тренировки по эвакуации», — рассказал Желепа.

Он также отметил, что для обеспечения безопасности в комплексном объеме в период проведения выборов в Подмосковье было организовано взаимодействие с главным управлением МВД России по Московской области.

«В целях организации своевременной и качественной работы по обеспечению безопасности на избирательных участках в Единый день голосования, а также контроля за складывающейся обстановкой на них, Главное управление МЧС России переводится на усиленный режим работы с 8 часов утра 8 сентября. На период выборов в ГУ МЧС России будет развернут оперативный штаб. Традиционно на избирательных участках будет организовано дежурство должностных лиц государственной противопожарной службы», — пояснил представитель главного управления МЧС России по Московской области.

Желепа добавил, что проблемные вопросы отсутствуют. Деятельность по обеспечению безопасности населения в период подготовки проведения выборов продолжается и находится на постоянном контроле.

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Воробьёв: трасса М-12 проходит через шесть муниципалитетов Подмосковья
08 сентября 2023, 18:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

77 км федеральной трассы М-12 проходит в Подмосковье через шесть городских округов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время запуска президентом Владимиром Путиным движения по всему подмосковному участку трассы.
В сентябре прошлого года был открыт первый пусковой комплекс – 22 км от ЦКАД до пересечения с А-108 «Московское большое кольцо». Его сдали досрочно, с опережением почти на два года. Дорога помогла вывести транзит из Павловского Посада и Орехово-Зуево, снизить нагрузку на вылетные магистрали М-7 «Волга» и Носовихинское шоссе.
 
8 сентября глава государства дал старт движению по остальным 55 км – от Северо-Восточной хорды Москвы до границы с Подмосковьем. Их также построили с опережением графика – на 10 месяцев. Теперь из Орехово-Зуева до МКАД, например, можно будет доехать всего за час, а не за три, как раньше.
«Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяжённостью более 300 км. Хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность – за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы «Восток». Знаю, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляетесь на «отлично», – сказал Путин.
В церемонии запуска дорог приняли участие Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта России Виталий Савельев, зампред правительства Марат Хуснуллин и глава правления Автодора Вячеслав Петушенко.
 
О работе трассы М-12 Воробьёв доложил президенту по видеосвязи с одного из участков трассы в городе Люберцы. 
«Вы поддерживаете развитие Московского транспортного узла. 77 км дороги, на которой мы находимся, проходят по Подмосковью. Она пересекает шесть очень важных густонаселенных территорий – Балашиху, Люберцы, Павловский Посад, Электросталь, Богородский городской округ, Орехово-Зуево. Для нас это новый виток и развития экономики, и, конечно, качества жизни. Человек будет меньше тратить времени на то, чтобы добраться из одного пункта в другой. Такие проекты позволяют нам делать на старых федеральных трассах выделенные полосы для общественного транспорта. Это также облегчает передвижение в городах», - заявил Воробьёв
Он добавил, что к трассе М-12 примыкает большая концессионная дорога, которую планируется запустить в рабочем режиме к концу следующего года. Это Южно-Лыткаринская трасса. 
 
М-12 построена в обход городов, поэтому транспортная ситуация улучшится более чем для 2 млн жителей Подмосковья. Рассматривается возможность запустить по трассе маршруты общественного транспорта. На Горьковском шоссе будут сделаны выделенные полосы. Пассажиры смогут экономить в пути 10-15 минут, а перевозчики чётко соблюдать расписание.
 
Строительство М-12 – президентский проект. Он стартовал в 2020 году. К концу этого года трасса соединит Москву и Казань. После этого дорогу продолжат до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России. 
 
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#трасса
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#дороги
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#мэр
#москва
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В округе Чехов построят склад для сдачи в аренду Wildberries
08 сентября 2023, 17:57

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового склада для сдачи в аренду Wildberries в районе деревни Венюково городского округа Чехов.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство склада. Объект планируют построить за 4 месяца, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Общая площадь составит почти 1,5 тысячи кв. метров, в проект инвестируют 60 млн рублей. Техническим заказчиком и генеральным проектировщиком выступает ООО «ПЕТРОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Строительство таких объектов важны как для небольшого предпринимателя или самозанятого человека, так и для серьезных компаний, которые занимаются производством высокотехнологичного оборудования.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Пенсионный возраст в РФ в 2024 году увеличат на три года
08 сентября 2023, 17:43

Фото: istock / Denis Vostrikov

Социальный фонд России напомнил о повышении пенсионного возраста в 2024 году. Так, женщины смогут уходить на заслуженный отдых с 58 лет, а мужчины в 63 года. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб. Так, в 2024 мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года смогут выйти на пенсию.
Пенсионная реформа будет идти поэтапно до 2028 года, тогда итого пенсионный возраст увеличится на 5 лет. 

«У нас женщины и мужчины выходят на пенсию с разницей в пять лет. Сейчас идет переходный период от старого пенсионного возраста, когда на заслуженный отдых женщины уходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет, к новому в 60 и 65 лет соответственно. В 2022 женщины выходили в 56,5 лет, а мужчины — 61,5. Соответственно, пенсионный возраст у женщин в 2024 году наступает в 58 лет, а у мужчин в 63 соответственно. К 2028 году мы выровняемся», — рассказала Бессараб.

Для получения пенсии нужно соблюсти некоторые условия. Так, для получения социальных выплат в 2024 необходимо иметь 15 лет стажа и 28,2 накопленных пенсионных балла. Если условия не соблюдены, нужно будет ждать 2029 года.

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#пенсии
#женщины
#мужчины
#фонд
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«Мясо из пробирки»: как скажется продукт на здоровье россиян
Синтетическое мясо появится на прилавках в России: польза и вред
08 сентября 2023, 17:42

Фото: iStock/sergeyryzhov

В конце сентября в Москве пройдет выставка, на которой будут представлены современные технологии по производству заменителей мяса. О том, как «мясо из пробирки» отразится на здоровье россиян, какие будут последствия для экологии и что об этом думает православная церковь, читайте в материале «Радио 1».

Что значит искусственное мясо


Культивированным мясом называют выращенные лабораторным путем клетки, которые создаются в специальных условиях из элементов живых организмов.


Как выращивают искусственное мясо


Клетки, которые выращивают в лабораторных условиях, получают от животного путем биопсии. Материал помещается в специальный сосуд, в котором создана благоприятная для развития клетки среда, за которой следят специалисты и поддерживают условия для роста его структуры.

 

Польза искусственного мяса для экологии


Специалисты уверены, что выращивание мяса приведет к меньшему количеству забитых животных. Кроме того, отмечается общедоступность мяса. По мнению экспертов, искусственное мясо смогут потреблять вегетарианцы, а также будет больше возможностей прокормить растущую популяцию людей. Проблема нехватки мясных продуктов решится, расходы на выращивания скота сократятся. Также за счет сокращения производств, снизятся выбросы углекислого и других вредных газов в атмосферу (в среднем на 18%), потребление воды (8%), использование почвы (~30%).


Гастроэнтеролог Наумова рекомендовала есть белковую пищу для снижения чувства голода
Гастроэнтеролог Наумова рекомендовала есть белковую пищу для снижения чувства голода

Недостатки «мяса из пробирки»


Наряду с планами специалистов «накормить» все население искусственно выращенным мясом, цена продукта обещает быть высокой. Это обусловлено тем, что производство мяса в настоящее время дорого обходится предприятиям.
Также специалисты предполагают, что возникнут сложности с маркировкой продукта и сомневаются, что мясо понравится всем потребителям и будет пользоваться спросом.


Вред для здоровья

 
Сейчас не совсем понятно, насколько искусственное мясо полезно или вредно для здоровья и насколько по питательности оно сопоставимо с мясом настоящего животного. Некоторые специалисты полагают, что мясо не вреднее натурального, а скорее бесполезнее. В настоящее время оно полностью не сможет заменить растительное, так как в нем не хватает железа и других полезных человеку веществ. Однако, технологии не стоят на месте и специалисты продолжают работу в этом направлении. 


Искусственное мясо и религия


Разногласия могут возникнуть среди мусульман и евреев, которые употребляют мясо, приготовленное определенным способом и определенного вида. Православие относится к проблеме искусственного мяса более лояльно. По словам эксперта по вопросам биомедицинской этики, клирика Крутицкого патриаршего подворья иеромонаха Димитрия Першина, однозначным плюсом является то, что при выращивании мяса искусственным путем, не страдают животные. Однако, такого мнения придерживаются не все. Например, православный публицист и писатель Владимир Губанов заявил, что искушением Бога станет употребление мяса, которое изначально Богом не было благословлено.

«Вкушать искусственную пищу, например, искусственное мясо, изначально не было благословлено Богом. Человек его вкушает на свой страх, он как бы искушает Бога. Западная цивилизация приучает к скверномыслию и скверноядению», - заключил Губанов. 

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#православие
#производство
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