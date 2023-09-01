Озвучено имя победительницы конкурса «Миссис Россия Земля — 2023»

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«Я понимала, что у меня очень небольшой шанс на победу. Мне 44 года, а самой ближайшей по возрасту сопернице — 35 лет. Но я знала, что качественно сделала свою работу, была на голову выше конкуренток в творческом конкурсе. Поэтому, когда меня назвали «Миссис Россия Земля», я подумала: «Кать, ты получила хорошую награду за свои труды», - прокомментировала ситуацию Волочкова.
Победительница строго подчеркнула, что ее победа - результат командной работы творческого коллектива, который помогал ей с образом, танцем и видеовизиткой. Отдельную благодарность за поддержку она выразила своим близким - мужу, сыновья и друзьям.
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