Озвучено имя победителя первого этапа конкурса «Педагогический дебют» из Каширы

Фото: iStock/Tatiana Maramygina
В Кашире подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2023», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
В первый этап конкурса прошли восемь молодых педагогов из Каширы.
Напомним, конкурсантов ждет три отборочных этапа. На первом педагогам будет необходимо представить презентацию и рассказать о своем опыте профессиональной деятельности. Затем участники проведут перед жюри открытый урок со своими учениками. И наконец, на третьем этапе, учителей ждет публичное выступление.
В результате, победителем стала Анастасия Константиновна Агабабова, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Именно она будет представлять Каширу на областном этапе конкурса.
Читайте также:
Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО
Глава Каширы Михаил Шувалов провёл прием в формате выездной администрации
В Кашире приступили к формированию состава Молодежного парламента
Напомним, конкурсантов ждет три отборочных этапа. На первом педагогам будет необходимо представить презентацию и рассказать о своем опыте профессиональной деятельности. Затем участники проведут перед жюри открытый урок со своими учениками. И наконец, на третьем этапе, учителей ждет публичное выступление.
Читайте также:
Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО
Глава Каширы Михаил Шувалов провёл прием в формате выездной администрации
В Кашире приступили к формированию состава Молодежного парламента
Евгения Парфентьева