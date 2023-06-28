Озвучены неожиданные причины частого обращения россиян к «экстрасенсам»

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Психолог Самбурский: Люди стремятся «излить душу» «гадалке»
Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что причиной обращения граждан к «гадалкам» и «экстрасенсам» является, кроме всего прочего, стремление просто «излить душу» и просто поделиться своими проблемами, получив какой-либо совет или рекомендацию, а также улучшить своё моральное и психическое самочувствие.
Кроме того, люди обращаются к подобным «специалистам» для того, чтобы снизить неуверенность в себе и будущем, уменьшить тревогу и беспокойство.
Ранее психолог-консультант, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Жиронкина рассказала об эффективных способах борьбы со стрессом и тревожностью. Самый эффективный способ, по её мнению, — это влюбиться. Это гарантированно помогает переключиться со стрессовой ситуации, а кроме того, в организме начинают вырабатываться гормоны, которые делают нас счастливыми.
Кроме того, люди обращаются к подобным «специалистам» для того, чтобы снизить неуверенность в себе и будущем, уменьшить тревогу и беспокойство.
«Люди используют экстрасенсорику и гадалок, чтобы снизить уровень неуверенности и беспокойства. Ещё одна причина – неопределенность. Люди в непонятной для них ситуацию начинают переживать, у них страдает нервная система, оставаться в состоянии неизвестности не хватает сил. Предсказания же в этом случае помогают найти хоть какие-то ответы, и получается почувствовать себя лучше», – пояснил в беседе с Газета.ру Самбурский.
Ранее психолог-консультант, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Жиронкина рассказала об эффективных способах борьбы со стрессом и тревожностью. Самый эффективный способ, по её мнению, — это влюбиться. Это гарантированно помогает переключиться со стрессовой ситуации, а кроме того, в организме начинают вырабатываться гормоны, которые делают нас счастливыми.
Мелисса Тимофеева