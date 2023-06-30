Озвучены нормы трудового графика при жаре

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Специалист Мощагина рассказала, при какой температуре работать в помещении опасно
Руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина заявила, что в летний период работать в помещении при температуре воздуха 32°C и выше может быть опасно для здоровья.
А требовать сокращения рабочего времени, по словам специалиста, следует в случае, если офисна температура достигает 28°С, а работодатель проблему не решает. При этом следует учитывать, что сокращение рабочего времени по инициативе работодателя ведёт за собой и сокращение выплат.
Однако летний период времени всё же полезен для организма. Так, учёные австралийского Медицинского научно-исследовательского института выяснили, что регулярное употребление витамина D, получаемый организмом от солнца, может снизить риск развития проблем со здоровьем сердечной системы, особенно это касается пенсионеров. Как передаёт utro.ru, витамин D способен снизить случаи возникновения сердечных недугов.
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«Если воздух прогревается до +32,5°С, работать в таком помещении опасно и нежелательно. Это касается температуры внутри офиса. Если на улице +36°С, а в вашем кабинете +25°С, ни о каком сокращении рабочего времени речи не идёт», — пояснила в беседе с RT Мощагина.
Однако летний период времени всё же полезен для организма. Так, учёные австралийского Медицинского научно-исследовательского института выяснили, что регулярное употребление витамина D, получаемый организмом от солнца, может снизить риск развития проблем со здоровьем сердечной системы, особенно это касается пенсионеров. Как передаёт utro.ru, витамин D способен снизить случаи возникновения сердечных недугов.
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Мелисса Тимофеева